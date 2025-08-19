Co za słowa trenera o Arturze Szpilce! Jego zdaniem ma wszystko, by walczyć o pas mistrza KSW

Szpilka ma za sobą pięć walk w MMA - cztery wygrał, przegrał tylko z Arkadiuszem Wrzoskiem. W ostatnim występie na gali XTB KSW 105 w Gliwicach duszeniem trójkątnym rękoma zmusił do poddania Errola Zimmermana. Pod koniec roku zobaczymy go w akcji kolejny raz, a poprzeczka jeśli chodzi o rywala ma powędrować znacznie wyżej.

Media spekulowały, że Szpilka w kolejnym pojedynku zmierzy się z Łukaszem Różańskim (sam zresztą wspominał o tym w wywiadach), ale do tej walki - -przynajmniej na razie - nie dojdzie.

Szpilka wystąpi na gali KSW pod koniec roku. Rywal to "mega mocne nazwisko"

- Jestem właśnie po rozmowie z Martinem (Lewandowskim, jednym z szefów KSW, red.). Mogę wam powiedzieć, że wracam do klatki pod koniec tego roku. Rywal? Mega mocne nazwisko. Chyba taki pierwszy sprawdzian w MMA. Nie mogę się doczekać. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to powrót po ponad dekadzie. To miejsce, w którym kiedyś walczyłem. Nie mogę się doczekać - powiedział Szpilka kilka dni temu.

Wkrótce powinniśmy zatem poznać nazwisko najbliższego rywala Szpilki. Jedno wiemy na pewno już teraz - "Szpila" będzie przygotowywać się do tego starcia pod wodzą trenera Arbiego Shamaeva, z którym rozpoczął współpracę przed potyczką z Zimmermanem. Shamaev udzielił niedawno wywiadu "Kanałowi Sportowemu", w którym wypowiadał się o Szpilce w samych superlatywach. Szkoleniowiec nie ma żadnych wątpliwości, że w przyszłości "Szpila" może się bić nawet o pas mistrza KSW w wadze ciężkiej.

- Jest jedna rzecz, która ci daje najwyższe szczyty. To jest dyscyplina. Gdy nie masz dyscypliny, możesz być największym talentem świata, a nic nie osiągniesz. Czy Artur ma dyscyplinę? Absolutnie tak. Dlaczego miałbym go skreślać? Czy w wieku, w którym jest, jest zawodnikiem, który się rozwija? Tak. Czy on ma bazę sportową? Absolutnie tak. Czy on może z ręki podłączyć każdego? Tak. Jak można powiedzieć, że nie da rady tego zrobić? - zaznaczył Shamaev.

