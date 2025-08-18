Artur Szpilka spotkał się z szefem KSW. Zapadła decyzja, pięściarz o wszystkim powiedział fanom

Szpilka już ma nowego rywala! Szykuje się wielka walka

Artur Szpilka z przytupem wszedł do świata MMA. Zaczął od zwycięstwa nad innym debiutantem, Serhijem Radczenką (którego pokonał wcześniej w boksie, ale po ogromnych kontrowersjach), ale następnie poprzeczka szybko szła w górę. Na gali High League 4 wygrał z Denisem Załęckim, a później na wielkim wydarzeniu, jakim było XTB KSW 83: Colosseum 2, wygrał z Mariuszem Pudzianowskim. W połowie 2024 roku przytrafiła mu się wpadka – błyskawiczna porażka z Arkadiuszem Wrzoskiem. Wrzosek to również świetny zawodnik, jednak trudno było tak naprawdę ocenić ich starcie, bo „Szpila” na samym początku popełnił błąd, który bezlitośnie wykorzystał rywal. Szpilka i KSW nie poszli na łatwiznę i już w następnym starciu 36-latek dostał niezwykle doświadczonego rywala, Errola Zimmermanna.

Legenda mieszanych sportów walki była faworytem do zwycięstwa ze Szpilką, ale niespodziewanie to właśnie Polak był górą w tym starciu. Co więcej, wygrał przez poddanie, gdzie większość stawiałaby – jeśli już na wygraną Szpilki – na zwycięstwo przez ciosy w stójce. Po takim zwycięstwie można się spodziewać, że były pięściarz znów dostanie mocne nazwisko i wiele na to wskazuje!

Artur Szpilka nagrał specjalne wideo, na którym wyjawił sporo szczegółów na temat nadchodzącej walki w KSW. Przyznał, że rozmawiał z Martinem Lewandowskim, szefem KSW i będzie walczył jeszcze w tym roku. – Jestem właśnie po rozmowie z Martinem (Lewandowskim - przyp.red.). Mogę wam powiedzieć, że wracam do klatki pod koniec tego roku – powiedział „Szpila”. Wspomniał też o swoim przeciwniku i zapowiedział, że... to może być jeszcze lepszy rywal, niż poprzedni. – Mega mocne nazwisko. Chyba taki pierwszy sprawdzian w MMA. Nie mogę się doczekać. Mogę tylko powiedzieć, że powrót po ponad dekadzie. To miejsce, w którym kiedyś walczyłem. Tak że nie mogę się doczekać. KSW jestem gotowy – podkreślił Artur Szpilka.