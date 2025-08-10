Tajemnicze przemyślenia Mameda Khalidova po gali XTB KSW 109! Dojdzie do hitowego starcia?

W ostatnim czasie kategoria średnia w federacji KSW jest coraz bardziej emocjonująca, ponieważ jest aż dwóch mistrzów w tej wadze. Mowa oczywiście o Pawle Pawlaku oraz tymczasowym mistrzu - Piotrze Kuberskim. "Plastinho" w rozmowie z "MyMMA.pl" przyznał w maju, że spodziewa się odebrania pasa przez federację, ponieważ od dłuższego czasu nie walczy z powodów zdrowotnych.

– Nie walczę, więc jakim prawem mam mieć ten pas, jak są inni ludzie do tego, żeby walczyć - rzucił.

Niesamowity nokaut Piotra Kuberskiego na XTB KSW 109

Na sobotniej gali Kuberski zmierzył się z Radosławem Paczuskim, walka zakończyła się w trzeciej rundzie, wówczas "Qbear" popisał się efektownym wysokim kopnięciem, tym samym obronił pierwszy raz pasa tymczasowego.

Woooooow, what a kick, what a KO! 🤯"That's how you defend the belt! Not via decisions!"😲AND STILL! @KuberskiPiotr! XTB #KSW109 pic.twitter.com/HI3TT6naJZ— KSW (@KSW_MMA) August 10, 2025

W taki sposób Mamed Khalidov zareagował na zwycięstwo Piotra Kuberskiego! To będzie powód do kolejnej walki?

Mamed Khalidov ostatni raz zameldował się w klatce KSW w listopadzie 2024 roku. Legenda federacji pokonała niespodziewanie Adriana Bartosińskiego w drugiej rundzie, zakładając balache, która zmusiła do poddania "Bartosa".

Khalidov po efektownym nokaucie Kuberskiego opublikował w mediach społecznościowych specjalne nagranie i swoim stylu skomentował całe zajście.

- Siemano, witam serdecznie wszystkich – rzucił, po czym dodał.

- Przemyślenia, myśli albo raczej emocje po wczorajszej gali KSW… Ojojoj! Dobra… Idę trenować - powiedział 45-latek.

W ostatnim czasie Khalidov delikatnie informuje, że jest zainteresowany tytułem mistrzowskim w wadze średniej, a na setnej gali miał walczyć z Pawlakiem, jednak ten z powodów zdrowotnych nie był w stanie przystąpić do tego wyzwania. Czeczen cały czas podgrzewa atmosferę, także pozostaje czekać na oficjalne decyzję federacji.