Mistrz KSW ze wstrząsającym wyzwaniem. Przeżył w dzieciństwie piekło! Straszna historia Piotra Kuberskiego

Piotr Kuberski przeżył w dzieciństwie horror. O wszystkim opowiedział

Piotr Kuberski to znakomity zawodnik MMA, który celuje w pełnoprawny pas mistrza KSW kategorii średniej. W sobotę, 9 sierpnia na XTB KSW 109 będzie bronił tymczasowego mistrzostwa z Radosławem Paczuskim. W rozmowie z „Wirtualną Polską”, Kuberski szczerze opowiedział o swoim dzieciństwie. Przyznał, że jego tata był przemocowcem i bił jego czy mamę.

- Jak zwykle dostałem od ojca i mama chciała mnie obronić. Wtedy tata zaczął ją szarpać za włosy. Pobił ją na moich oczach. Katował ją, a ja nie mogłem nic zrobić. Bałem się, że dojdzie do najgorszego. Że po prostu nas zabije. Raz po ciosie ojca mama upadła i uderzyła głową o kaloryfer. Gdyby miała mniej szczęścia, mogło jej już nie być – opowiadał.

„Q-Bear” przyznał, że do dzisiaj nie potrafi wybaczyć ojcu tego, co działo się w dzieciństwie. - Mimo że taty już nie ma, nadal mam do niego żal. Pytam go w myślach: "Czemu nigdy nie wziąłeś mnie na kolana? Nie zapytałeś, jak się czuję? Nie zabrałeś na rower? Nie poklepałeś po plecach? Czemu mnie biłeś, tato? Przecież byłem tylko dzieckiem". Nigdy nie usłyszałem od niego: "Dobrze ci poszło, synu" – dodał.

KSW: Kuberski vs Paczuski już 9 sierpnia

9 sierpnia w warszawskim Studiu ATM odbędzie się gala XTB KSW 109, której główną atrakcją będzie walka o tymczasowy pas mistrza wagi średniej. Piotr Kuberski (16-1, 14 KO), niepokonany w organizacji KSW, stanie do pierwszej obrony tytułu, z Radosławem Paczuskim, czołowym zawodnikiem organizacji KSW.

„Qbear” w okrągłej klatce jest bezbłędny – ma na koncie cztery występy w KSW i cztery nokauty. Ostatni raz walczył w marcu, gdy w trzeciej rundzie rozbił Tomasza Romanowskiego, zdobywając tymczasowy pas. Wcześniej odprawił Bartosza Leśkę, Michała Materlę i Damiana Janikowskiego, dwukrotnie zgarniając bonus za walkę wieczoru.

Od 2019 roku pozostaje niepokonany, notując trzynaście kolejnych zwycięstw. Z szesnastu wygranych aż czternaście odniósł przed czasem, w tym siedem już w pierwszej rundzie, potwierdzając reputację jednego z najgroźniejszych nokautujących zawodników w polskim MMA.

Galę XTB KSW 109 można oglądać w CANAL+ Online. Początek o 19:00 w sobotę, 9 sierpnia.