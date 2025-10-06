Donald Trump z zaskakującym prezentem na 80. urodziny! Niewiarygodne, co dla niego zorganizują

W 2026 roku ma odbyć się wyjątkowa gala UFC – nie na hali, a w ogródku Białego Domu

Wydarzenie ma odbyć się 14 czerwca 2026 roku, w dzień jego urodzin

Wśród zawodników, którzy wystąpią na gali ma być legenda organizacji UFC Conor McGregor

Donald Trump zorganizuje na podwórku galę UFC w urodziny!

To będzie najbardziej nietypowa gala UFC w historii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że 14 czerwca 2026 roku, dokładnie w dniu swoich 80. urodzin, na terenie Białego Domu odbędzie się wielka gala mieszanych sztuk walki (MMA). Trump ogłosił sensacyjne plany podczas wystąpienia na pokładzie lotniskowca w Norfolk w stanie Wirginia. Jak podkreślił, wydarzenie ma być częścią obchodów 250. rocznicy niepodległości USA.

– 14 czerwca przyszłego roku będziemy mieć dużą walkę UFC w Białym Domu, na jego terenie – zapowiedział z dumą amerykański przywódca.

To nie pierwsza wzmianka o takim pomyśle. Już w lipcu Trump sugerował, że gala UFC może odbyć się w historycznej siedzibie prezydentów, ale dopiero teraz zdradził konkretną datę. Walka ma zostać rozegrana na Południowym Trawniku Białego Domu. Szef UFC Dana White ujawnił, że samą rekonstrukcję trawnika po wydarzeniu organizacja wyceniła na 700 tysięcy dolarów.

Conor McGregor zawalczy na urodzinowej gali Trumpa?!

Atmosferę wokół wydarzenia dodatkowo podgrzał Conor McGregor, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że rozmawiał z Donaldem Trumpem i obiecał mu, że wystąpi na gali w Waszyngtonie.

Conor McGregor to ikona UFC, która nie wróciła do klatki już od ponad czterech lat. Przegrał ostatnie dwa pojedynki z Dustinem Poirierem. „The Notorious” był podwójnym mistrzem UFC w wadze piórkowej oraz lekkiej.

W tym roku, dokładnie 14 czerwca 2025, w dniu 79. urodzin Donalda Trumpa, w stolicy USA odbyła się defilada wojskowa z okazji 250-lecia powstania amerykańskich sił lądowych (US Army). Wszystko wskazuje więc na to, że za rok prezydent zamieni świętowanie w prawdziwe sportowe widowisko.

