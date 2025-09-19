Dyrektor sportowy KSW zabrał głos w sprawie Mameda Khalidova! Wszystko od tego zależy

Co dalej z Mamedem Khalidovem? Martin Lewandowski zabrał głos!

W ostatnim czasie jest bardzo głośno w sprawie dalszych występów Mameda Khalidova w federacji KSW. Legendarny zawodnik MMA w rozmowie z Arturem Mazurem w "Klatka po klatce" nie był w stanie powiedzieć, czy jest szansa na powrót do walk w jednej z największych federacji sportów walki na świecie.

- Mieliśmy ustalone, jakiś tam plan mieliśmy… Niejasność tej sytuacji jest jeszcze bardziej niejasna po tej rozmowie, powiem ci szczerze – powiedział Mamed, na te słowa od razu zareagował Artur Mazur mówiąc, że smuci go ta sytuacja.

– Ja też się zasmuciłem niestety. Niejasność jest niejasna, więc… Też wyszedłem lekko zasmucony – dodał legendarny zawodnik polskiego MMA.

- Czy w tym roku, czy w ogóle zobaczymy…? No, nie wiadomo. Wiesz, jakby, coś tam zawsze wspólnie planowałem z KSW, planowaliśmy… Nie do końca teraz myślę, że jest z winy federacji. Po prostu, miałem plan, wspólnie mieliśmy, ale ten plan nie pasuje. No nie wiem, może wrócimy jeszcze do rozmów. Nie mam pojęcia. Jest po prostu strasznie niejasna sytuacja… Pogadamy za parę dni może jeszcze - podsumował Khalidov.

Sonda Czy Mamed Khalidov powinien zakończyć karierę? Tak, to już czas Nie, jeszcze wiele może wygrać

Wymowny komentarz Wojsława Rysiewskiego. "Piłka jest po stronie Mameda"

W temacie powrotu Khalidova do klatki KSW wypowiedział się dyrektor sportowy federacji - Wojsław Rysiewski w wywiadzie z Arturem Mazurem.

- Raczej nie powiedziałbym, że byłem zasmucony po rozmowie z Mamedem. Skupiłem się na poszukiwaniu rozwiązań, które sprawią, że znajdziemy się bliżej jakiegoś rozwiązania sytuacji. I myślę, że po twoim wywiadzie jakiś tam progres nastąpił - wyjawił.

- Nic nie jest na razie rozstrzygnięte. Czy jesteśmy bliżej? Wydaje mi się, że tak, ale piłka jest po stronie Mameda - zakończył dyrektor sportowy KSW.