Wielki rozłam na linii Khalidov – KSW? „Wyszedłem lekko zasmucony”

Mamed Khalidov to ikona polskiego MMA. 45-latek przez wiele lat pracował na status legendy w naszym kraju wychodząc do klatki KSW. W przeszłości miał pojedyncze epizody w innych federacjach, jednak nigdy na dłużej nie opuścił szeregów KSW. Khalidov w rozmowie z "Kanałem Sportowym" wyznał, że miał ofertę z UFC, ale po rozmowie z Maciejem Kawulskim zrezygnował z tej pokusy.

- Dostałem propozycję od UFC przy okazji jednej z ich gal w Polsce. Wtedy KSW robiło chyba w tym samym momencie galę w Irlandii. Walka wieczoru z Machidą (przyp. red. Lyoto Machidą). Na tamten czas super pieniądze - powiedział Khalidov.

Prowadzący program w "Kanale Sportowym" - Maciej Turski dopytał dokładnie o finanse, jakie zostały zaproponowane.

- Na tamten moment były to dwukrotnie większe pieniądze niż w KSW. Zaczęły się negocjacje od dwukrotnie większych, jak nie trzykrotnie większych zarobków niż w KSW - zdradził.

Khalidov opowiedział, że rozmowa z Maciejem Kawulskim wszystko zmieniła.

- Ta rozmowa była z Maćkiem Kawulskim. Bardzo szanuje tego człowieka. W lepszych i gorszych chwilach, zawsze był ze mną. Powiedziałem mu, że jest taka propozycja. On się zawiesił i powiedział mi "to nas zabije", ale po chwili powiedział, że zawsze był ze mną w każdej mojej decyzji. Jeśli chcesz to idziemy tam. Po tych słowach sam zdecydowałem odmówić, jeśli miałoby to zaszkodzić federacji - przekazał Khalidov.

Wszyscy kibice czekają na wielki powrót Khalidova do oktagonu KSW. Po ostatniej znakomitej walce z Adrianem Bartosińskim, kolejny raz 45-latek pokazał, że ma jeszcze głód do walki. Jednak w rozmowie z Arturem Mazurem, Khalidov przyznał, że w ostatnim czasie odbył rozmowę w siedzibie federacji i nie może przekazać dobrych wieści.

- Mieliśmy ustalone, jakiś tam plan mieliśmy… Niejasność tej sytuacji jest jeszcze bardziej niejasna po tej rozmowie, powiem ci szczerze – powiedział Mamed, na te słowa od razu zareagował Artur Mazur mówiąc, że smuci go ta sytuacja.

– Ja też się zasmuciłem niestety. Niejasność jest niejasna, więc… Też wyszedłem lekko zasmucony – dodał legendarny zawodnik polskiego MMA.

- Czy w tym roku, czy w ogóle zobaczymy…? No, nie wiadomo. Wiesz, jakby, coś tam zawsze wspólnie planowałem z KSW, planowaliśmy… Nie do końca teraz myślę, że jest z winy federacji. Po prostu, miałem plan, wspólnie mieliśmy, ale ten plan nie pasuje. No nie wiem, może wrócimy jeszcze do rozmów. Nie mam pojęcia. Jest po prostu strasznie niejasna sytuacja… Pogadamy za parę dni może jeszcze - podsumował Khalidov.