Gruba awantura w klatce! To, co stało się na KSW 112, przejdzie do historii. Czy to był Mike Tyson?!

Gala XTB KSW 112 odbyła się 15 listopada w Szczecinie, gdzie w walce wieczoru Patryk Kaczmarczyk pokonał Adama Soldaeva.

Podczas gali doszło do kontrowersyjnej sytuacji w walce Valeriu Mircea z Wilsonem Varelą, gdzie Varela oskarżył Mirceę o ugryzienie w palec.

Mircea zaprzeczył zarzutom, twierdząc, że to Varela włożył mu palec do ust, a on jedynie zacisnął zęby.

Oprócz tego, swoje walki wygrali m.in. Hugo Deux, Adam Masaev, Dawid Kuczmarki, Cedric Lushima, Kamil Szkaradek, Marcin Held i Tomasz Romanowski.

XTB KSW 112. Oni wygrali swoje walki

Gala XTB KSW 112 odbyła się w Szczecinie w sobotę, 15 listopada. W walce wieczoru o tymczasowy mistrzowski pas KSW w wadze piórkowej Patryk Kaczmarczyk pokonał Adama Soldaeva przez poddanie w piątej rundzie. Swoje starcia wygrali też Hugo Deux (z Wojciechem Kawą), Adam Masaev (z Maciejem Kazieczką), Dawid Kuczmarski (z Dawidem Kaszubowskim), Cedric Lushima (z Wojciechem Januszem), Kamil Szkaradek (z Oleksiiem Polishchukiem), Valeriu Mircea (z Wilsonem Varelą), Marcin Held (z Marianem Ziółkowskim) i Tomasz Romanowski (z Alainem van der Mercktem). Zapis relacji z gali prezentujemy tutaj. Ogromne emocje szczególnie towarzyszyły walce Wison Valera - Valeriu Mircea. Właśnie w tym pojedynku podczas gali XTB KSW 112 doszło do wielkiej awantury. Wielu widzów miało wrażenie, że w klatce pojawił się sam Mike Tyson. Nie z powodu siły ciosu, tylko... gryzienia.

Polecamy: Śliczna Laura Grzyb przed KSW musiała się cała rozebrać. Zabrali jej nawet ręcznik. Potem rozbiła rywalkę

Zawodnik ugryziony na KSW?! "To on mi włożył palec do buzi"

Pojedynek Mołdawianina z Francuzem ostatecznie zakończył się zwycięstwem tego pierwszego. Pochodzący z Kiszyniowa zawodnik wygrał dzięki jednogłośnej decyzji sędziów. Jednogłośna za to nie była relacja wydarzeń z klatki przedstawiona przez fighterów MMA. Wilson Varela nagle - w trakcie walki - dał do zrozumienia, że został ugryziony w palec. Starcie na chwilę zostało przerwane, ale sędzia szybko je wznowił. Już po pojedynku do klatki wszedł Mateusz Borek, który przeprowadzał wywiady z zawodnikami.

Wypasiona gala KSW tuż przed świętami. Bartosiński, Szpilka, a na tym nie koniec, dyrektor sportowy zapowiada wielkie hity

Czy ugryzłeś w palec swojego rywala?

- spytał dziennikarz.

To on mi włożył palec do buzi, a ja po prostu zacisnąłem zęby. To on!"

- odparł Mircea. Przypomnijmy, że najsłynniejsze ugryzienie w sportach walki miało miejsce podczas pojedynku bokserskiego. W 1997 roku Mike Tyson w trzeciej rundzie odgryzł Evanderowi Holyfieldowi kawałek ucha. Na szczęście na gali XTB KSW 112 do aż tak drastycznych scen nie doszło. Działo się jednak sporo.

W galerii prezentujemy zdjęcia z walki Wison Valera - Valeriu Mircea na KSW 112