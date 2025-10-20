Wypasiona gala KSW tuż przed świętami. Bartosiński, Szpilka, a na tym nie koniec, dyrektor sportowy zapowiada wielkie hity

W daniu głównym Adrian Bartosiński, mistrz wagi półśredniej, przystąpi do czwartej obrony pasa, a jego rywalem będzie niepokonany w klatce KSW Muslim Tulshaev. Wszystkie cztery dotychczasowe pojedynki reprezentanta Niemiec zostały wyróżnione - dwa razy zgarnął bonus za najlepsze starcie wieczoru, a po razie za najlepszy występ wieczoru i najlepszy nokaut. Zarówno Bartosiński jak i Tulshaev w swoich ostatnich walkach w znakomitym stylu pokonali Andrzeja Grzebyka.

Karta walk gali XTB KSW 113. Dwie walki o pas i Artur Szpilka

O pas pobiją się też mistrz wagi średniej Paweł Pawlak oraz Laid Zerhouni. Polak, powracający do klatki po półtorarocznej przerwie spowodowanej problemami ze zdrowiem, stanie przed trudnym zadaniem - niezwykle efektownie walczący Francuz wygrał w KSW cztery batalie, za każdym razem zwyciężając już w pierwszej rundzie.

W Łodzi zobaczymy w akcji również Szpilkę, który zmierzy się z Czechem Michalem Martinkiem.

- To będzie naprawdę największe wyzwanie jeśli chodzi o karierę Artura w MMA. "Szpila" sam zgłosił chęć walki stricte sportowej, chce pokazać jak mocnym zawodnikiem MMA już jest i dlatego dostaje rywala z czołowej piątki rankingu - przyznał Rysiewski.

Dyrektor sportowy KSW przed XTB KSW 113: Już wkrótce ogłosimy kilka kolejnych mega ekscytujących pojedynków na to wydarzenie

Na razie znamy zatem trzy zestawienia grudniowej gali, ale elektryzujących i głośnych medialnie pojedynków będzie w Łodzi więcej.

- To nie koniec niespodzianek i nie koniec wielkich nazwisk. Już wkrótce ogłosimy kilka kolejnych mega ekscytujących pojedynków na to wydarzenie. Nie było nas kilka lat w łódzkiej Atlas Arenie, do tego dobry termin, więc to idealna okazja, żeby w centrum Polski tuż przed rodzinnym świętowaniem spędzić fajny wieczór w gronie znajomych. Naprawdę warto już teraz zabezpieczyć bilety - zakończył dyrektor sportowy KSW.

