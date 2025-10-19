Krwawa jatka na gali KSW! Od tego widoku aż się robi słabo [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
2025-10-19 10:24

Wielkie emocje towarzyszyły gali XTB KSW 111 w Trzyńcu. W jednym z najkrwawszych i najbardziej elektryzujących pojedynków Kacper Paczóski mierzył się z Denisem Górniakiem. „Flinston” wrócił do klatki KSW po rozbiciu Michała Turyńskiego. Tym razem jednak to on był w roli ofiary. Paczóski zrobił mu z twarzy tatara! Zobacz zdjęcia z pojedynku w galerii.

  • Kacper Paczóski świetnie zadebiutował w klatce KSW
  • Na gali XTB KSW 111 zawodnik wagi ciężkiej brutalnie rozbił Denisa Górniaka
  • „Flinston” skończył z potężnym rozcięciem na głowie i całą zakrwawioną twarzą

Krwawa jatka w klatce KSW! „Flinston” ze zmasakrowaną twarzą [ZDJĘCIA]

Gala XTB KSW 111 przeszła do historii i bez żadnych wątpliwości wywołała ogromne emocje. Od pierwszego do ostatniego pojedynku nie brakowało efektownych wymian, zwrotów akcji i elektryzujących starć. W karcie wstępnej wydarzenia w Trzyńcu Kacper Paczóski mierzył się z Denisem Górniakiem. Dla pierwszego z nich był to debiut w okrągłej klatce organizacji KSW i z pewnością nie mógł wymarzyć sobie lepszego startu.

Denis Górniak nie miał łatwego życia w sobotę, 18 października. Paczóski znakomicie odnajdował się w parterze i raz po raz rozbijał brutalnymi łokciami głowę „Flinstona”. Ten próbował odpierać ataki, ale kolejne uderzenia dochodziły do jego głowy, a w pewnym momencie na jego czole pojawiło się poważne rozcięcie.

Phil De Fries pokazał rozbitą twarz po walce na XTB KSW 111. Wielkie problemy mistrza

„Flinston” walczył o przetrwanie, ale walczył nie tylko z przeciwnikiem, ale i krwią, która zalewała mu oczy. Po serii kolejnych uderzeń sędzia w końcu zdecydował się na przerwanie starcia.

Kacper Paczóski - Denis Górniak
XTB KSW 111 - wyniki gali:

Walka wieczoru:

  • 120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C vs. Stefan Vojcak #1 - o pas wagi ciężkiej; wygrał przez TKO w 3. rundzie

​Karta główna:

  • 93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C vs. Bartosz Leśko #4 - o pas wagi półciężkiej; wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 65,8 kg/145 lb: Leo Brichta #3 vs. Werlleson Martins #6 (BW) - wygrał przez TKO w 1. rundzie
  • 77,1 kg/170 lb: Matus Juracek vs. Mateusz Pawlik - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 58 kg/128 lb: Laura Grzyb vs. Karolina Vankova - wygrała przez KO w 1. rundzie
  • 80 kg/176 lb: Szymon Karolczyk vs. Steven Krt - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 83,9 kg/185 lb: Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek - wygrał przez TKO w 2. rundzie

Karta wstępna:

  • 61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes #10 vs. Tobiasz Le - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • 120,2 kg/265 lb: Denis Górniak vs. Kacper Paczóski - wygrał przez TKO w 2. rundzie
  • 65,8 kg/145 lb: David Zoula vs. Jan Masek - wygrał większościową decyzją sędziów
