Krwawa jatka na gali KSW! Od tego widoku aż się robi słabo [GALERIA]

- Kacper Paczóski świetnie zadebiutował w klatce KSW
- Na gali XTB KSW 111 zawodnik wagi ciężkiej brutalnie rozbił Denisa Górniaka
- „Flinston” skończył z potężnym rozcięciem na głowie i całą zakrwawioną twarzą
Krwawa jatka w klatce KSW! „Flinston” ze zmasakrowaną twarzą [ZDJĘCIA]
Gala XTB KSW 111 przeszła do historii i bez żadnych wątpliwości wywołała ogromne emocje. Od pierwszego do ostatniego pojedynku nie brakowało efektownych wymian, zwrotów akcji i elektryzujących starć. W karcie wstępnej wydarzenia w Trzyńcu Kacper Paczóski mierzył się z Denisem Górniakiem. Dla pierwszego z nich był to debiut w okrągłej klatce organizacji KSW i z pewnością nie mógł wymarzyć sobie lepszego startu.
Denis Górniak nie miał łatwego życia w sobotę, 18 października. Paczóski znakomicie odnajdował się w parterze i raz po raz rozbijał brutalnymi łokciami głowę „Flinstona”. Ten próbował odpierać ataki, ale kolejne uderzenia dochodziły do jego głowy, a w pewnym momencie na jego czole pojawiło się poważne rozcięcie.
Phil De Fries pokazał rozbitą twarz po walce na XTB KSW 111. Wielkie problemy mistrza
„Flinston” walczył o przetrwanie, ale walczył nie tylko z przeciwnikiem, ale i krwią, która zalewała mu oczy. Po serii kolejnych uderzeń sędzia w końcu zdecydował się na przerwanie starcia.
XTB KSW 111 - wyniki gali:
Walka wieczoru:
- 120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C vs. Stefan Vojcak #1 - o pas wagi ciężkiej; wygrał przez TKO w 3. rundzie
Karta główna:
- 93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C vs. Bartosz Leśko #4 - o pas wagi półciężkiej; wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 65,8 kg/145 lb: Leo Brichta #3 vs. Werlleson Martins #6 (BW) - wygrał przez TKO w 1. rundzie
- 77,1 kg/170 lb: Matus Juracek vs. Mateusz Pawlik - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 58 kg/128 lb: Laura Grzyb vs. Karolina Vankova - wygrała przez KO w 1. rundzie
- 80 kg/176 lb: Szymon Karolczyk vs. Steven Krt - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 83,9 kg/185 lb: Adrian Dudek vs. Bartosz Kurek - wygrał przez TKO w 2. rundzie
Karta wstępna:
- 61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes #10 vs. Tobiasz Le - wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- 120,2 kg/265 lb: Denis Górniak vs. Kacper Paczóski - wygrał przez TKO w 2. rundzie
- 65,8 kg/145 lb: David Zoula vs. Jan Masek - wygrał większościową decyzją sędziów