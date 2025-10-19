Phil De Fries pokazał rozbitą twarz po walce na XTB KSW 111. Wielkie problemy mistrza

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-19 9:39

Phil De Fries wciąż pozostaje niepokonany w organizacji KSW. Znakomity angielski zawodnik wszedł do klatki na XTB KSW 111 w Trzyńcu. Stefan Vojcak sprawił mu ogromne problemy już w pierwszej rundzie. De Fries szybko wrócił jednak do swojego stylu walki i powoli rozbijał przeciwnika. Czech w końcu musiał ulec, będąc brutalnie rozbijanym przez Anglika. Zobacz, jak wyglądała twarz De Friesa po walce.

  • Phil De Fries znów obronił pas mistrzowski KSW w wadze ciężkiej
  • Anglik nie zostawił żadnych złudzeń, choć pierwszy raz od dawna miał poważne problemy w klatce
  • Zobacz, jak wyglądała twarz De Friesa po walce!

Phil De Fries pokonał Stefana Vojcaka na XTB KSW 111

Nie ma mocnych na Phila De Friesa. Znakomity zawodnik organizacji KSW pozostaje niepokonany od wielu lat! Swój debiut w polskiej organizacji zanotował w kwietniu 2018 roku, pokonując Michała Andryszaka i zdobywając mistrzowski pas w wadze ciężkiej. Od tego czasu nie zostawia żadnych złudzeń. W sobotę, 18 października na XTB KSW 111 w Trzyńcu wygrał kolejny raz.

Stefan Vojcak stawiał opór od pierwszej sekundy walki i niespodziewanie zaczął dominować nad rywalem. Świetnymi kopnięciami i uderzeniami ścinał z nóg De Friesa, który musiał się mocno namęczyć, by do sensacyjnej porażki nie doszło już w pierwszej rundzie.

KSW 111: Wyniki gali. Kto wygrał w Trzyńcu?

De Fries przetrwał męczarnie w pierwszej rundzie i w drugiej odsłonie wykorzystał błąd przeciwnika, który po nokdaunie szukał skończenia w parterze. Anglik brutalnie rozbijał rywala, ale Czechowi udało się przetrwać jeszcze tę rundę. W trzeciej było już jednak po wszystkim. Vojcak nie odpowiadał na kolejne ciosy De Friesa i sędzia przerwał starcie.

KSW 111: Phil De Fries - Stefan Vojcak
57 zdjęć

Tak wyglądała twarz De Friesa po walce

Pojedynek na XTB KSW 111 był jednak pierwszym od długiego czasu, w którym Phil De Fries rzeczywiście miał duże problemy. Stefan Vojcak skutecznie obijał jego twarz w parterze, robiąc coś, z czego słynie właśnie niepokonany w KSW mistrz.

Anglik po pojedynku pokazał zdjęcie z hotelu, na którym doskonale było widać, jak bardzo odczuł skutki starcia. Zamknięte oko to sygnał, że da się z nim walczyć i nawet pokonać. Vojcak był jednak tego dnia zdecydowanie słabszy.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Super Sport SE Google News
KSW
PHIL DE FRIES