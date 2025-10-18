Wielka walka na XTB KSW 113! Hitowe starcie tuż przed świętami, prezent dla fanów

KSW ogłosiło kolejny pojedynek na grudniową galę!

20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi dojdzie do obrony tytułu pasa w wadze średniej

Paweł Pawlak zmierzy się z numerem 3. rankingu Laidem Zerhounim

KSW 113: Hitowa walka w Łodzi!

W walce mistrzowskiej gali XTB KSW 113 dojdzie do starcia o pas wagi średniej. W konfrontacji tej fenomenalny Paweł Pawlak (24-4-1, 11 KO, 3 Sub) stanie do trzeciej obrony tytułu przeciwko dającemu brutalne starcia, numerowi trzy rankingu, Laïdowi Zerhouniemu (15-9 1NC, 6 KO, 8 Sub). Do konfrontacji dojdzie 20 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie.

Paweł Pawlak wydaje się nie do zatrzymania. Od 2019 roku pozostaje niepokonany. W tym czasie wygrał dziesięć pojedynków, a raz zremisował. W roku 2023 wywalczył pas mistrzowski wagi średniej KSW, a następnie dwukrotnie go obronił. W ostatnim starciu pokonał Damiana Janikowskiego, a wcześniej zwyciężył z Michałem Materlą i rozbił Tomasza Romanowskiego. Popularny „Plastinho” ma za sobą bogatą karierę w świecie MMA.

Szokujące sceny na premierze filmu! Artur Szpilka poznał kolejnego rywala na KSW. Doszło do konfrontacji!

Stoczył 29 pojedynków, z których 24 wygrał. Czternaście razy kończył walki przed czasem, a jedenaście zwycięstw zdobył posyłając rywali na deski. Wywalczył pas mistrzowski organizacji Babilon MMA, a w okrągłej klatce stoczył sześć konfrontacji i wszystkie wygrał.

Kim jest Laid Zerhouni?

Laïd Zerhouni idzie jak burza przez kolejne walki. W KSW zdobył trzy bonusy za najlepsze nokauty, jeden za poddanie i jeden za najlepsze starcie wieczoru. Wszystkie jego pojedynki w okrągłej klatce zakończyły się już w pierwszej rundzie. Wywodzący się z Algierii zawodnik ma na swoim koncie pas mistrzowski francuskiej organizacji Hexagone MMA.

W karierze stoczył 25 pojedynków, z których piętnaście wygrał. Czternaście razy kończył rywali przed czasem, a jedenaście razy robił to już w pierwszej rundzie. W okrągłej klatce rywalizował ostatni raz w maju i szybko znokautował Damiana Janikowskiego. Zerhouni jest fighterem wszechstronnym, który osiem razy poddawał swoich przeciwników, a sześć razy posyłał ich na deski.

Karta walk XTB KSW 113:

Walka wieczoru

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (16-1, 11 KO, 2 Sub) vs. TBA

Karta główna

83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak #C (24-4-1, 11 KO, 3 Sub) vs. Laïd Zerhouni #3 (15-9 1NC, 6 KO, 8 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michal Martínek #5 (12-6, 8 KO, 1 Sub) vs. Artur Szpilka (4-1, 3 KO, 1 Sub)