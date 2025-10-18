Nagle gruchnęły wieści o Adrianie Bartosińskim! KSW ogłosiło mistrzowską walkę

XTB KSW 113: Adrian Bartosiński poznał rywala w walce wieczoru

W walce wieczoru gali XTB KSW 113 dojdzie do mistrzowskiej konfrontacji o pas wagi półśredniej. Czempion i dominator tej kategorii w KSW, Adrian Bartosiński (16-1, 11 KO, 2 Sub), zetrze się z niepokonanym w okrągłej klatce numerem jeden, Muslimem Tulshaevem (14-3, 6 KO, 5 Sub). Do walki dojdzie 20 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie.

Wielka walka na XTB KSW 113! Hitowe starcie tuż przed świętami, prezent dla fanów

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Adrian Bartosiński stoczył w okrągłej klatce dziewięć walk i pozostaje niepokonany w wadze półśredniej. Od kwietnia roku 2023 zasiada na tronie swojej kategorii wagowej, a w okrągłej klatce pokonał takich zawodników jak Andrzej Grzebyk, Artur Szczepaniak, Salahdine Parnasse czy Igor Michaliszyn. Popularny „Bartos” wygrał do tej pory siedemnaście konfrontacji, trzynaście z nich skończył przed czasem, a siedem razy zwyciężał już w pierwszej rundzie. Jedyną przegraną w karierze zanotował w walce z Mamedem Chalidowem w kategorii średniej. Bartosiński walczył ostatni raz w kwietniu i w niesamowitym pojedynku, który został uznany jedną z najlepszych walk w historii organizacji, pokonał po raz drugi Andrzeja Grzebyka i obronił pas.

Zajmujący pierwsze miejsce w rankingu wagi półśredniej KSW Muslim Tulshaev ma za sobą cztery efektowne walki w okrągłej klatce. Ostatni raz rywalizował w niej we wrześniu, kiedy to posłał na deski Andrzeja Grzebyka i zdobył bonus za najlepszą walkę wieczoru. Było to drugie wyróżnienie dla Tulsaheva za najlepsze starcie. Do tej pory wszystkie pojedynki zawodnika z Niemiec w KSW zostały nagrodzone. W dorobku ma również bonusy za najlepszy nokaut i najlepszy występ wieczoru. Tulshaev stoczył do tej pory siedemnaście walk, z których czternaście wygrał. Sześć razy posyłał rywali na deski, a pięć razy kończył konfrontacje poddaniami. Aż siedem pojedynków wygrał już w pierwszej rundzie.

Aktualna karta walk gali XTB KSW 113 w Łodzi:

Walka wieczoru:

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C (16-1, 11 KO, 2 Sub) vs. Muslim Tulshaev #1 (14-3, 6 KO, 5 Sub) - o pas kategorii półśredniej

Karta główna:

83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak #C (24-4-1, 11 KO, 3 Sub) vs. Laïd Zerhouni #3 (15-9 1NC, 6 KO, 8 Sub) - o pas wagi średniej

120,2 kg/265 lb: Michal Martínek #5 (12-6, 8 KO, 1 Sub) vs. Artur Szpilka (4-1, 3 KO, 1 Sub)