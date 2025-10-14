Jacek Murański wróci do FAME? Jest jasne stanowisko organizacji

Jacek Murański przegrał w pojedynku z Krzysztofem Rytą na gali PRIME MMA 14

Jacek Murański przegrał z Krzysztofem Rytą przez techniczny nokaut w drugiej rundzie podczas gali PRIME 14. Sędzia przerwał walkę po serii ciosów Ryty, jednak Murański uważa, że decyzja była przedwczesna i nie zgadzał się z werdyktem. W pierwszej rundzie Ryta zdominował pojedynek, zadając Murańskiemu liczne ciosy w głowę.

„Muran” dotrwał jednak do końca odsłony. W drugiej rundzie sytuacja się powtórzyła – Murański był dwukrotnie liczony, a po kolejnej serii uderzeń sędzia zakończył starcie. Po walce Murański opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykował decyzję arbitra. „Wałek na mnie ‘sędziego’ Michalaka już po raz drugi w tym roku... Przerwanie walki po moim poślizgnięciu się” – napisał zawodnik, dodając, że jego zdaniem nie został znokautowany.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy fanów popierających jego opinię. Wśród nich znalazły się wpisy: „Nie lubię tego sędziego, zakończył walkę bez powodu”, „Jacek, według mnie wygrałeś tę walkę”, „Paskudny wałek i oszustwo”. Wiele osób uznało jednak, że zarzuty Murańskiego są bezzasadne. I te są znacznie bliżej prawdy!

Jacek Murański ostro krytykował organizację PRIME MMA w ostatnim czasie. Wszystko ze względu na m.in. jego zdaniem kontrowersje sędziowskie czy szybkie przerwanie jego programu z Krzysztofem Rytą po ceremonii ważenia i rzekomym zatrzymaniu „przez policję”.

Czy jest więc szansa na powrót Jacka Murańskiego do organizacji FAME MMA? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy w programie „Freak Show” w Kanale Sportowym na YouTube.

- Federacja Fame przekazała, że nie jest zainteresowana i nie prowadzi rozmów z Jackiem Murańskim – przekazano wprost.

