Kabaret na ważeniu przed KSW. Phil De Fries przebił wszystko! Tarzamy się ze śmiechu

Podczas ważenia przed galą KSW 18 października w Czechach, zawodnik wagi ciężkiej Phil De Fries zaskoczył wszystkich, prezentując się w niebieskiej czapce-maskotce, co wywołało wesołą atmosferę.

Phil De Fries, niepokonany w KSW i najdłużej panujący mistrz wagi ciężkiej, zmierzy się ze Słowakiem Stefanem Vojcakiem, który w ostatniej walce pokonał Michala Martínka.

Piękna Laura Grzyb również zwróciła na siebie uwagę podczas ważenia, ponieważ musiała się rozebrać

Kabaret na ważeniu KSW. Phil de Fries jak sympatyczny miś

W oktagonie KSW co prawda żartów nie ma, ale na ważeniach bywa wesoło. Czegoś takiego jednak chyba nikt się nie spodziewał. Ważący 120 kg Phil De Fries, niekwestionowany dominator wagi ciężkiej, niepokonany w KSW, postanowił podczas sprawdzania kilogramów zrobić show niczym rasowy komik. Czapka, którą założył na głowę 39-letni Anglik, okazała się hitem. To, co Phil De Fries miał na głowie, na długo zostanie zapamiętane przez fanów sportów walki. Specjalizujący się przede wszystkim w brazylijskim jiu-jitsu zawodnik mający za sobą przeszłość w UFC i Bellatorze nagle ubrał niebieską czapkę, która jednocześnie mogłaby być maskotką. Nie jesteśmy tylko pewni, jakie to zwierzę, ale przyjmijmy, że był to sympatyczny misio. De Fries w specyficznej kreacji nie wyglądał zbyt groźnie, ale jego najbliższy rywal - Słowak Stefan Vojcak na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że w tym wypadku pozory mogą bardzo mylić.

Phil De Fries na KSW jeszcze nie przegrał

Phil De Fries jest bowiem najdłużej w historii panującym mistrzem KSW. Pas wagi ciężkiej po raz pierwszy zdobył w 2018 roku, gdy pokonał Michała Andryszaka. Łącznie w KSW wygrał piętnaście razy z rzędu! Smaku porażki nie poznał. Stefan Vojcak mimo że zdecydowanie nie jest faworytem starcia z De Friesem, to ma mocne argumenty. W swoim ostatnim starciu, do którego doszło w październiku zeszłego roku, rozbił Michala Martínka, czyli najbliższego rywala Artura Szpilki.

Na ważeniu uwagę zwrócili na siebie też inni zawodnicy. Szczególnie duże zamieszanie było wtedy, gdy na wagę wchodziła piękna Laura Grzyb. Polka musiała cała się rozebrać. Zabrali jej nawet ręcznik! Na szczęście zasłaniała ją specjalna płachta.

