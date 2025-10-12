Kibice wyzywali Jacka Murańskiego po porażce na PRIME MMA 14. Mamy wideo

Mateusz Sobiecki
2025-10-12 16:08

Gorąco po gali PRIME MMA 14. Jacek Murański przegrał przez techniczny nokaut z Krzysztofem Rytą w Pruszkowie. Po walce konflikt się nie zakończył. Ryta przyznał, że nie chce mieć już nic wspólnego z „Muranem”. Dezaprobatę dla aktora wyraziła także publiczność. Zobacz zakulisowe wideo z gali PRIME MMA 14.

  • Jacek Murański został znokautowany przez Krzysztofa Rytę na gali PRIME MMA 14
  • „Muran” po walce został brutalnie potraktowany także przez publiczność
  • Fani wykrzykiwali pod jego adresem wulgarne okrzyki

PRIME MMA 14: Muran przegrał przed czasem z Rytą

Jacek Murański przegrał z Krzysztofem Rytą na gali PRIME MMA 14 przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Ryta zdominował pojedynek od pierwszych minut – już w pierwszej rundzie zasypał rywala serią mocnych ciosów, a w drugiej odsłonie dokończył dzieła. Mimo to Murański nie uznaje się za przegranego i twierdzi, że sędzia przerwał walkę niesłusznie.

Jacek Murański, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego świata freak fightów, nie pierwszy raz wzbudził emocje po swoim występie. Zawodnik w przeszłości notował serię porażek, jednak później odbudował formę, pokonując m.in. Macieja Wiewiórkę, Pawła Jóźwiaka oraz Marcina Najmana. Ostatnio jednak jego bilans ponownie się pogorszył – po przegranej z Natanem Marconiem na PRIME 12, teraz musiał uznać wyższość Krzysztofa Ryty.

Jacek Murański odpalił się po przegranej na PRIME 14. Ostro o zachowaniu sędziego, nie czuje się przegranym

Szalone zasady pojedynku Jacka Murańskiego nie pomogły

Pojedynek na gali PRIME 14 odbył się w nietypowej formule – Ryta walczył w rękawicach bokserskich, a Murański w rękawicach do MMA. Od początku przewagę miał „Żołnierz”, który wielokrotnie trafiał rywala w głowę. Mimo przyjęcia dużej liczby ciosów Murański dotrwał do końca pierwszej rundy, ale w drugiej był dwukrotnie liczony, aż sędzia po kolejnej serii uderzeń zdecydował o przerwaniu walki.

Decyzja arbitra wywołała sprzeciw Murańskiego. Na Instagramie zawodnik opublikował komentarze kibiców, którzy również uważali decyzję sędziego za błędną. Fani pisali m.in., że „walka została zakończona bez powodu” i że „Murański dałby radę, bo rywal tracił siły”. Sam zawodnik również zabrał głos: uznał decyzję za „wałek”, twierdząc, że przerwanie nastąpiło po jego poślizgnięciu.

PRIME MMA 14
Fani wyzywali Jacka Murańskiego po przegranej walce

Jacek Murański nie ma łatwego życia z kibicami. Fani w Pruszkowie najpierw wygwizdali go podczas ceremonii otwarcia, a po przegranym pojedynku również usłyszał od nich wiele gorzkich słów.

Pierwsze chwile „Murana” po walce zostały utrzymane przez kamerę „Super Expressu”. Wideo opublikowane zostało na kanale KOLOSEUM na platformie YouTube.

