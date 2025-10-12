Kibice wyzywali Jacka Murańskiego po porażce na PRIME MMA 14. Mamy wideo

Jacek Murański został znokautowany przez Krzysztofa Rytę na gali PRIME MMA 14

„Muran” po walce został brutalnie potraktowany także przez publiczność

Fani wykrzykiwali pod jego adresem wulgarne okrzyki

PRIME MMA 14: Muran przegrał przed czasem z Rytą

Jacek Murański przegrał z Krzysztofem Rytą na gali PRIME MMA 14 przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Ryta zdominował pojedynek od pierwszych minut – już w pierwszej rundzie zasypał rywala serią mocnych ciosów, a w drugiej odsłonie dokończył dzieła. Mimo to Murański nie uznaje się za przegranego i twierdzi, że sędzia przerwał walkę niesłusznie.

Jacek Murański, jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego świata freak fightów, nie pierwszy raz wzbudził emocje po swoim występie. Zawodnik w przeszłości notował serię porażek, jednak później odbudował formę, pokonując m.in. Macieja Wiewiórkę, Pawła Jóźwiaka oraz Marcina Najmana. Ostatnio jednak jego bilans ponownie się pogorszył – po przegranej z Natanem Marconiem na PRIME 12, teraz musiał uznać wyższość Krzysztofa Ryty.

Jacek Murański odpalił się po przegranej na PRIME 14. Ostro o zachowaniu sędziego, nie czuje się przegranym

Szalone zasady pojedynku Jacka Murańskiego nie pomogły

Pojedynek na gali PRIME 14 odbył się w nietypowej formule – Ryta walczył w rękawicach bokserskich, a Murański w rękawicach do MMA. Od początku przewagę miał „Żołnierz”, który wielokrotnie trafiał rywala w głowę. Mimo przyjęcia dużej liczby ciosów Murański dotrwał do końca pierwszej rundy, ale w drugiej był dwukrotnie liczony, aż sędzia po kolejnej serii uderzeń zdecydował o przerwaniu walki.

Decyzja arbitra wywołała sprzeciw Murańskiego. Na Instagramie zawodnik opublikował komentarze kibiców, którzy również uważali decyzję sędziego za błędną. Fani pisali m.in., że „walka została zakończona bez powodu” i że „Murański dałby radę, bo rywal tracił siły”. Sam zawodnik również zabrał głos: uznał decyzję za „wałek”, twierdząc, że przerwanie nastąpiło po jego poślizgnięciu.

Fani wyzywali Jacka Murańskiego po przegranej walce

Jacek Murański nie ma łatwego życia z kibicami. Fani w Pruszkowie najpierw wygwizdali go podczas ceremonii otwarcia, a po przegranym pojedynku również usłyszał od nich wiele gorzkich słów.

Pierwsze chwile „Murana” po walce zostały utrzymane przez kamerę „Super Expressu”. Wideo opublikowane zostało na kanale KOLOSEUM na platformie YouTube.