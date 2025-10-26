Krwawa jatka Mateusza Rębeckiego! UFC przyznało Polakowi ogromny bonus [ZDJĘCIA]

Mateusz Rębecki przegrał trzeci pojedynek w organizacji UFC

Polski zawodnik wagi lekkiej dał niesamowite show w oktagonie

Niestety, sędziowie uznali, że to Słowak był lepszy w klatce tego wieczoru

„Rebeastie” został jednak wyróżniony przez UFC w wyjątkowy sposób

Mateusz Rębecki przegrywa w UFC. Krwawa walk w Abu Zabi

Mateusz Rębecki kolejny raz zachwycił fanów na całym świecie. „Rebeastie” wszedł do klatki podczas UFC 321 w Abu Zabi. Polski zawodnik był skazywany na porażkę, a od samego początku walka z Ludovitem Kleinem nie należała do najłatwiejszych. Rębecki szybko miał rozciętą skórę od celnych uderzeń przeciwnika i jego twarz zalewała się krwią.

Pierwsze dwie rundy padły łupem Słowaka, ale nie wytrzymał tego starcia kondycyjnie. W trzeciej odsłonie Rębecki obalił rywala. Klein otrzymywał kolejne łokcie, ale wytrzymał do końca pojedynku. Przy obaleniu... doznał kontuzji nogi. Gdyby zawodnicy musieli wstać, Polak wygrałby starcie przez niezdolność rywala do dalszej walki.

Krwawa wojna została nagrodzona brawami przez kibiców, a przez większościową decyzję sędziów zwycięzcą ogłoszono Ludovita Kleina. Zobacz w galerii poniżej ujęcia z walki Rębeckiego na UFC 321.

Bonus za walkę wieczoru dla Rębeckiego i Kleina

Mateusz Rębecki i Ludovit Klein dali kibicom elektryzujące show! Nic dziwnego, że organizacja po gali poinformowała o specjalnym wyróżnieniu dla nich. UFC uznało, że była to najlepsza walka całej gali w Abu Zabi.

To oznacza, że obaj zostaną wyróżnieni bonusem w wysokości 50 tysięcy dolarów za walkę wieczoru! To trzecie takie wyróżnienie z rzędu dla Mateusza Rębeckiego w UFC.