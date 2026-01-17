KSW 114: Karta walk. Kto walczy w Radomiu? Kolejność walk

XTB KSW 114: Parnasse broni pasa wagi lekkiej z Heldem

Dla Parnasse'a będzie to powrót do Polski po serii walk toczonych w ojczyźnie. W trzech dotychczasowych obronach pasa wagi lekkiej Francuz odprawiał z kwitkiem Valeriu Mirceę, Wilsona Varelę oraz Mariana Ziółkowskiego. Wszystkie te batalie wygrał w wielkim stylu przed czasem, demonstrując niesamowitą szybkość i wszechstronność, ale za każdym razem bił się przed własnymi kibicami w Paryżu. Teraz wchodzi do "jaskini lwa", gdzie publiczność w Radomiu z pewnością będzie wspierać Polaka.

Mimo to, Parnasse darzy nasz kraj ogromnym sentymentem. – Bardzo dziękuję Polakom i Polsce, że mnie tak dobrze przyjęli. Mocno kocham ten kraj, który bardzo dużo mi dał. Pokażę, że jestem lepszy niż Marcin Held i nie oddam pasa – zapowiedział pewny siebie Francuz.

Naprzeciwko fenomenalnego 29-latka stanie zawodnik, który na MMA zjadł zęby. Marcin Held to weteran światowych organizacji. Reprezentował Polskę w UFC, bił się o pas Bellatora, walczył w PFL. Do pełni szczęścia i ukoronowania bogatej kariery brakuje mu jednak tego jednego, prestiżowego trofeum – mistrzostwa KSW.

Arkadiusz Wrzosek wraca po porażce z De Friesem

Arkadiusz Wrzosek (34 l.) wchodzi do klatki z jasnym celem: zmazać plamę po ostatniej porażce i udowodnić, że wciąż liczy się w grze o tron wagi ciężkiej. Jego rywalem będzie weteran polskich klatek, Szymon Bajor (38 l.).

Kariera Wrzoska w KSW rozwijała się błyskawicznie. Sześć zwycięstw z rzędu (w tym cztery w pierwszej rundzie) wywindowało go do walki o pas. Tam jednak zderzył się ze ścianą – Phil De Fries, panujący mistrz od kwietnia 2018 roku, potrzebował niespełna czterech minut, by poddać Polaka.

Wielu ekspertów twierdziło, że na starcie z Brytyjczykiem było za wcześnie. Zgadza się z tym sztab szkoleniowy Wrzoska, ale nie składa broni. – To nie jest tak, że Arek przegrał i odpuszcza wyścig o najwyższe laury. Po prostu teraz cofnęliśmy się o ten jeden krok – tłumaczy Kamil Paczuski, trener zawodnika. – Wszystko już przeanalizowaliśmy i myślę, że ponownie wdrapie się na szczyt. W ewentualnym rewanżu zobaczymy Arka prezentującego inny styl, gotowego na taki bój bardziej niż w czerwcu zeszłego roku.

KSW 114: Karta i kolejność walk

Salahdine Parnasse - Marcin Held - walka o pas wagi lekkiej

Arkadiusz Wrzosek - Szymon Bajor

Wiktoria Czyżewska - Tamires Vidal

Ibragim Chuzhigaev - Maciej Różański

Piotr Kacprzak - Wojciech Kazieczko

Andi Vrtacic - Mateusz Gola

Viktor Cervinsky - Amaury Wako-Zabo

Konrad Rusiński - Henry Fadipe

Oleksandr Moisa - Iras Khizriev