KSW 116: Karta walk. Kto walczy na gali w Gorzowie Wielkopolskim 14.03.2026?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-03-14 18:14

Już dzisiaj (14 marca) gala XTB KSW 116! W Gorzowie Wielkopolskim zaprezentują się czołowe gwiazdy organizacji, a głównym punktem wieczoru będzie walka Adriana Bartosińskiego w obronie pasa kategorii półśredniej. Kto walczy na KSW 116? Karta walk i kolejność w dalszej części tekstu.

KSW 116: Karta walk. Kto walczy na gali w Gorzowie Wielkopolskim 14.03.2026?

i

Autor: KSW/ Materiały prasowe
  • Gala XTB KSW 116 odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026, w Gorzowie Wielkopolskim.
  • W karcie walk znalazło się 9 pojedynków.
  • Kto walczy na KSW 116? Sprawdź w dalszej części tekstu.

KSW 116 - karta i kolejność walk

Adrian Bartosiński i Madars Fleminas to bohaterowie walki wieczoru gali XTB KSW 116. Legitymujący się rekordem 18-1 "Bartos" będzie bronił pasa wagi półśredniej przeciwko "Łotewskiemu Ekspresowi". Polski czempion jest zdecydowanym faworytem, ale czy potwierdzi to w klatce? Zanim się tego dowiemy, w Gorzowie Wielkopolskim dojdzie do 8 innych elektryzujących starć z udziałem czołowych zawodników KSW. Wszystko zaczną Andrzej Karkula i Dominik Mazur, po nich do klatki wejdą Damian Mieczkowski i Maksymilian Kowalski, a w karcie głównej zaplanowano 6 walk.

Poza Bartosińskim i Fleminasem wielkich emocji spodziewamy się także we wcześniejszych walkach Bartosz Leśko - Bartosz Szewczyk i Damian Piwowarczyk - Sergiusz Zając. To czterej zawodnicy z najlepszej "6" rankingu kategorii półciężkiej. Interesująco będzie także w wadze średniej - Tomasz Romanowski zmierzy się z Bartoszem Kurkiem. W jedynej walce kobiet na KSW 116 wystąpi Ewelina Woźniak, a jej rywalką będzie Eva Dourthe.

Oto pełna karta walk XTB KSW 116:

Walka wieczoru

  • 77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C vs. Madars Fleminas #6 - o pas kategorii półśredniej

Karta główna

  • 93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk #2 vs. Sergiusz Zając #4
  • 83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #5 vs. Bartosz Kurek
  • 93 kg/206 lb: Bartosz Leśko #3 vs. Bartosz Szewczyk #6
  • 52,2 kg/115 lb: Ewelina Woźniak vs. Eva Dourthe
  • 70,3 kg/155 lb: Kacper Formela #10 vs. Krzysztof Mendlewski
  • 70,3 kg/155 lb: Wojciech Kawa vs. Oleksandr Moisa

Karta wstępna

  • 83,9 kg/185 lb: Damian Mieczkowski vs. Maksymilian Kowalski
  • 61,2 kg/135 lb: Andrzej Karkula vs. Dominik Mazur (-1 pkt)
