KSW 116: Karta walk. Kto walczy na gali w Gorzowie Wielkopolskim 14.03.2026?

Gala XTB KSW 116 odbędzie się w sobotę, 14 marca 2026, w Gorzowie Wielkopolskim.

W karcie walk znalazło się 9 pojedynków.

Kto walczy na KSW 116? Sprawdź w dalszej części tekstu.

KSW 116 - karta i kolejność walk

Adrian Bartosiński i Madars Fleminas to bohaterowie walki wieczoru gali XTB KSW 116. Legitymujący się rekordem 18-1 "Bartos" będzie bronił pasa wagi półśredniej przeciwko "Łotewskiemu Ekspresowi". Polski czempion jest zdecydowanym faworytem, ale czy potwierdzi to w klatce? Zanim się tego dowiemy, w Gorzowie Wielkopolskim dojdzie do 8 innych elektryzujących starć z udziałem czołowych zawodników KSW. Wszystko zaczną Andrzej Karkula i Dominik Mazur, po nich do klatki wejdą Damian Mieczkowski i Maksymilian Kowalski, a w karcie głównej zaplanowano 6 walk.

Galeria: Ring girls KSW na plaży i nie tylko

33

Poza Bartosińskim i Fleminasem wielkich emocji spodziewamy się także we wcześniejszych walkach Bartosz Leśko - Bartosz Szewczyk i Damian Piwowarczyk - Sergiusz Zając. To czterej zawodnicy z najlepszej "6" rankingu kategorii półciężkiej. Interesująco będzie także w wadze średniej - Tomasz Romanowski zmierzy się z Bartoszem Kurkiem. W jedynej walce kobiet na KSW 116 wystąpi Ewelina Woźniak, a jej rywalką będzie Eva Dourthe.

Oto pełna karta walk XTB KSW 116:

Walka wieczoru

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #C vs. Madars Fleminas #6 - o pas kategorii półśredniej

Karta główna

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk #2 vs. Sergiusz Zając #4

83,9 kg/185 lb: Tomasz Romanowski #5 vs. Bartosz Kurek

93 kg/206 lb: Bartosz Leśko #3 vs. Bartosz Szewczyk #6

52,2 kg/115 lb: Ewelina Woźniak vs. Eva Dourthe

70,3 kg/155 lb: Kacper Formela #10 vs. Krzysztof Mendlewski

70,3 kg/155 lb: Wojciech Kawa vs. Oleksandr Moisa

Karta wstępna