Łukasz Parobiec uderzył w Różala! Ma do niego żal: "był moim kumplem"

Łukasz Parobiec ma duże doświadczenie w najróżniejszych sportach walki. Przez lata rywalizował w zawodowym MMA – w swoim rekordzie ma nawet wygraną z... Tomem Aspinallem, obecnym mistrzem UFC wagi ciężkiej. Oprócz tego udanie startował w kick-boxingu, a w ostatnich latach stał się w zasadzie jedną z legend federacji Gromda, organizującej walki na gołe pięści. Stoczył dla niej kilkanaście pojedynków, w tym o pas mistrza Gromdy, w którym jednak uległ Mateuszowi „Don Diego” Kubiszynowi. W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że Łukasz Parobiec może wrócić do zawodowego MMA - „Goat” bardzo mocno naciskał na walkę z Mariuszem Pudzianowskim w federacji KSW, ale nic z tego ostatecznie nie wyszło.

Parobiec mający ugruntowaną pozycję w polskim środowisku sportów walki mógł liczyć jednak na propozycje z freak-fightów, których organizacje chętnie sięgają po doświadczone gwiazdy z zawodowych klatek i ringów. „Goat” Parobiec w końcu zdecydował się na przyjęcie lukratywnej oferty z PRIME SHOW MMA, co jednak nie zostało dobrze przyjęte przez część środowiska, w tym Marcina Różalskiego, legendy KSW. W rozmowie z kanałem „Fansportu TV” Parobiec wyznał, że jego przyjaźń z „Różalem” zakończyła się po tym, jak przyjął on ofertę PRIME MMA SHOW. „Goat” wytknął Różalskiemu, że ten wciąż utrzymuje dobre relacje z Michałem Materlą, mimo że ten także dołączył do świata freak-fightów, konkretnie do FAME MMA. – Byłem w***wiony, gdzieś tam się wylał ten hejt na mnie. Też może trochę dołożył do tego człowiek, którego lubiłem, który był moim kumplem, Marcin Różalski – zaczął Parobiec – Trochę niefajnie (…) miałem nadzieję, że mnie zrozumie, tak jak zrozumiał Michała Materlę, są dalej kumplami, a do mnie się czepił, dowiedziałem się, że nasza znajomość się kończy. (...) Wrzucił jakiś cytat z Psów, że wszyscy są na sprzedaż. (…) Domyśliłem się, że to tyczyło się mnie. (...) Napisał mi, że robię to, co uważam. Nie było jakiegoś: Bujaj się, nie jesteśmy kumplami. Ja się nie odzywam, on nic nie napisał. Ja nie będę się prosił o bycie kolegą. Prawdziwi koledzy to rozumieją, że jestem tutaj zarabiać pieniądze i tyle – powiedział Parobiec.

W rozmowie z kanałem „myMMApl” Marcin Różalski odniósł się do całej sytuacji i potwierdził, że zrobiło mu się przykro, gdy dowiedział się o decyzji Parobca, ale też nie próbował w jakiś sposób wpłynąć na jego decyzję. – Łukasz był u mnie, rozmawialiśmy na pewne tematy, między innymi na te tematy. Łukasz miał troszeczkę odmienne zdanie do tego co zrobił. Łukasz do mnie napisał (później): „Marcin wiem jakie masz zdanie, ja też takie miałem zdanie, ale dostałem dobrą ofertę i z niej skorzystam”. Ja Łukaszowi napisałem dokładnie tak: „Ok, rozumiem. To jest twoje życie, rób jak uważasz żebyś był szczęśliwy. Mi jest po prostu przykro” coś w tym kontekście. Ale ja mu nie powiedziałem: „Nie walcz, ble ble”. Nie, jesteśmy ludźmi dorosłymi, każdy ma swoje życie i niech każdy układa je sobie tak jak chce – powiedział „Różal”. Łukasz „Goat” Parobiec wystąpi na gali Prime SHOW MMA 14, na której zmierzy się w pojedynku 1 na 1 na 1 z Kacprem Miklaszem i Marcinem Siwym w formule K-1 w małych rękawicach.

