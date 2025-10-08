Wielkie ostrzeżenie UFC przed galą Gamrot - Oliveira! Trzy osoby nie żyją, minister zdrowia Brazylii z mocnym apelem

W ostatnich tygodniach w Brazylii odnotowano trzy zgony spowodowane zatruciem metanolem, a liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 200. Lokalne władze wciąż prowadzą dochodzenie w sprawie źródła skażonych alkoholi, które w większości obejmują wódkę, gin i whisky. Nie jest jeszcze jasne, czy doszło do celowego zanieczyszczenia, czy była to przypadkowa pomyłka.

Minister zdrowia Brazylii, Alexandre Padilha, określił sytuację jako "niezwykłą i nie mającą precedensu w historii kraju w kontekście zatruć metanolem". W związku z tym UFC zdecydowało się dodać specjalny akapit do wewnętrznych wytycznych dla personelu przed międzynarodowymi wydarzeniami.

"Odnotowano wzrost przypadków alkoholu skażonego metanolem w Brazylii. Minister zdrowia, Alexandre Padilha, apeluje do osób przebywających w kraju o powstrzymanie się od spożywania alkoholu, szczególnie napojów destylowanych, w których wykrycie zanieczyszczeń jest trudniejsze. W związku z tym zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności i rozwagi, jeśli planujecie spożywać alkohol" - czytamy w dokumencie udostępnionym przez portal mmafighting.com.

Organizacja UFC podkreśla, że bezpieczeństwo pracowników i zawodników jest priorytetem, dlatego władze wydarzenia apelują o rozwagę i przestrzeganie lokalnych ostrzeżeń zdrowotnych. - To niezwykle poważna sytuacja — mówi anonimowo przedstawiciel UFC. — Chcemy, aby każdy, kto przebywa na miejscu, był świadomy ryzyka i podejmował odpowiedzialne decyzje - dodaje.

W związku z rosnącą liczbą zatruć metanolem w Brazylii, eksperci zalecają ograniczenie spożycia alkoholu do absolutnego minimum, szczególnie podczas wyjazdów zagranicznych. Zatrucia metanolem mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku, niewydolności narządów, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Lokalne służby apelują o zgłaszanie wszystkich podejrzanych przypadków i unikanie napojów niewiadomego pochodzenia.

