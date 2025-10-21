Nie żyje mistrz Polski i Europy. Miał zaledwie 22 lata

Nie żyje Adam Rutowicz, mistrz Polski i Europy w MMA

Informację o śmierci Adama Rutowicza jako pierwszy przekazał lokalny portal "Trybunalski.pl". Jeszcze na początku października 22-latek wystąpił na mistrzostwach Polski MMA 2025, organizowanych przez Stowarzyszenie MMA Polska w Gliwicach. Poniósł bolesną porażkę przed czasem z Patrykiem Dąbkiem w 1. rundzie, ale planował dalsze starty i nikt nie mógł spodziewać się, że już nigdy nie zawalczy. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę, 18 na 19 października.

Sprawą zajmują się już odpowiednie służby, a bliscy proszą o uszanowanie prywatności w trudnym czasie. Jak na razie nie podano oficjalnej przyczyny nagłej śmierci. Jest to wielki cios dla całego środowiska MMA w Polsce.

Tyle zarabia Szymon Kołecki! Ujawnił całą prawdę o pieniądzach. Tych słów nie powie żaden Polak

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Nagła śmierć 22-letniego zawodnika MMA

Rutowicz był jedną z cenionych postaci polskiego MMA na poziomie amatorskim. W dorobku miał między innymi mistrzostwo Polski, a w 2023 roku został nawet mistrzem Europy ALMMA. Reprezentował klub Copacabana Piotrków Trybunalski w Top Fit Center, a poza własnymi treningami pracował tam również jako trener personalny.

Portal "Trybunalski.pl" dotarł do osób, które go znały. Zapamiętały Rutowicza jako osobę obowiązkową i rzetelną, a jego największymi zaletami były: dyscyplina, pracowitość i zaangażowanie. Jego życie kręciło się wokół sportu, ale według nieoficjalnych ustaleń miał w ostatnim czasie zmagać się z problemami osobistymi. Na oficjalne informacje trzeba poczekać wraz z rozwojem śledztwa.

Śmierć 22-latka wstrząsnęła środowiskiem. Smutna wiadomość błyskawicznie rozeszła się w mediach społecznościowych. Najbliższym przekazano liczne kondolencje.

Przeczytaj: Nie żyje arcymistrz! Nagła śmierć Daniela Naroditsky'ego. Miał 29 lat