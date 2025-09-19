Piękna Laura Grzyb zmierzy się z groźną rywalką na KSW 111! Na jej drodze stanie czeska mistrzyni

Znamy rywalkę Laury Grzyb na KSW 111! Ma na koncie wiele sukcesów

Laura Grzyb ma za sobą udany debiut w świecie MMA. Podczas gali XTB KSW 105 w ładnym stylu pokonała Gabrielę Hristeę. Przed wejściem do okrągłej klatki młoda Polka z powodzeniem rywalizowała w starciach pięściarskich. W bokserskim ringu pozostaje niepokonana. Wygrała jedenaście pojedynków i trzy razy posyłała rywalki na deski. W roku 2023 wywalczyła tytuł mistrzyni Europy organizacji EBU w wadze super koguciej i kilka miesięcy później go obroniła. Natomiast w roku 2024 została mistrzynią IBO International w tej samej kategorii wagowej. 30-latka ma za sobą również wygraną walkę w kickboxingu, którą stoczyła w zeszłym roku.

Dyrektor sportowy KSW zabrał głos w sprawie Mameda Khalidova! Wszystko od tego zależy

Mamed Khalidov o kulisach walki z Adrianem Bartosińskim na XTB KSW 100 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Karolina Vaňková po raz pierwszy spróbuje swoich sił w świecie mieszanych sztuk walki. Czeszka, która znana jest z nieustępliwego stylu walki i mocnych ciosów, ma za sobą bogatą karierę w sportach uderzanych. Stoczyła ponad 50 pojedynków w różnych formułach stójkowych, z których 41 wygrała. Wywalczyła między innymi tytuł mistrzyni świata w muay thai i tytuł mistrzyni świata w kickboxingu. Jest też dwukrotną mistrzynią Czech w tajskim boksie. Z pokaźnym bagażem doświadczeń i wsparciem własnych kibiców już niedługo wejdzie do okrągłej klatki KSW.

Były współpracownik Brauna i Konfederacji zawalczy z drag queen! Ogłoszono szalone zestawienie

Bilety w sprzedaży na eBilet.pl i ticketmaster.cz

Walka wieczoru | Main event

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (27-6, 1NC, 7 KO, 15 Sub) vs. Štefan Vojčák #2 (9-1, 5 KO, 3 Sub) - Walka o pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW | KSW Heavyweight Championship Bout

Karta główna

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk #C (20-5-2, 7 KO, 5 SUB) vs. Bartosz Leśko #4 (15-5-2, 2 KO, 7 Sub) - Walka o pas mistrzowski wagi półciężkiej KSW | Light Heavyweight Championship Bout

65,8 kg/145 lb: Leo Brichta #3 (13-6 1NC, 7 KO, 4 Sub) vs. Werlesson Martins #5 BW (19-7, 6 KO, 8 Sub)

77,1 kg/170 lb: Matúš Juráček (12-5, 5 KO, 2 Sub) vs. Mateusz Pawlik (6-2, 2 KO, 1 Sub)

58 kg/128 lb: Laura Grzyb (1-0) vs. Karolina Vaňková (0-0)

83,9 kg/185 lb: Adrian Dudek (7-4, 5 KO, 1 Sub) vs. Bartosz Kurek (4-0, 1 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Szymon Karolczyk (7-3, 4 Sub) vs. Tagir Machmudov (3-0, 1 KO, 2 Sub)

Darmowe walki na kanale YouTube KSW oraz YouTube CANAL+ SPORT POLSKA | Free prelims fights