Polak z UFC w nowej federacji MMA King's Arena! Mamed Khalidov wspiera projekt

Były zawodnik UFC, mistrz organizacji BRAVE - Marcin "Bomba" Bandel wejdzie do klatki na gali King’s Arena 1. King’s Arena to nowa federacja MMA, która stawia na czysto sportowe emocje na najwyższym poziomie. 13 września 2025 roku w Poznaniu odbędzie się pierwsza gala, a oficjalnym ambasadorem organizacji został sam Mamed Khalidov!

Mamed Khalidov ambasadorem nowej organizacji MMA! Szykuje się rewolucja?

Nowa federacja King's Arena odsłania karty

Z UFC do King’s Arena - takie ogłoszenie to dowód, że organizatorzy poważnie traktują zobowiązanie do zachowania najwyższego poziomu sportowego federacji! Federacja King’s Arena z dumą ogłosiła nawiązanie współpracy z "Bombą" - jednym z najbardziej utytułowanych zawodników polskiego MMA.

Bandel to były zawodnik UFC, mistrz organizacji BRAVE, multimedalista ADCC i posiadacz czarnego pasa BJJ. Jego rekord robi wrażenie – 22 zwycięstwa, z czego aż 19 przez poddanie. To prawdziwy specjalista od technik kończących, który w klatce nie daje rywalom czasu na błąd. Marcin jest jedynym zawodnikiem w Polsce, który w zaledwie 20 minut łącznego czasu w klatce wygrał 12 pojedynków. Średnio każda jego walka trwała zaledwie minutę i 40 sekund. Takie liczby mówią same za siebie – gdy "Bomba" wchodzi do klatki, emocje gwarantowane są od pierwszej sekundy!

Czym jest King's Arena?

King’s Arena powstała z myślą o prawdziwych koneserach sportów walki. To federacja, która odcina się od toksycznych treści i kontrowersji, stawiając wyłącznie na czysty sport. Każdy zawodnik objęty jest kompleksową opieką – zarówno medyczną, jak i organizacyjną – a walki odbywać się będą w duchu sportowej rywalizacji.

Pierwsza gala King’s Arena będzie wydarzeniem wyjątkowym – eleganckim i prestiżowym. Gala odbędzie się w spektakularnym Pawilonie 7A w kompleksie na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest to przestrzeń, gdzie innowacyjne technologie spotykają się z wizjonerskim designem. Bilety na galę King’s Arena 1 dostępne będą wyłącznie w formie VIP, zasiadających przy stolikach gości obowiązywać będzie wieczorowy dress code. Organizatorzy zapewniają, że będzie to wydarzenie na najwyższym poziomie, zarówno sportowym, jak i estetycznym.

Dla fanów MMA, którzy nie będą mogli uczestniczyć w gali osobiście, przygotowano wyjątkową niespodziankę – transmisja z wydarzenia będzie całkowicie darmowa i dostępna na oficjalnym kanale YouTube King’s Arena oraz platformie Playlive by StreamOnline.