Polka brutalnie rozbita na UFC. Karolina Kowalkiewicz pokazała twarz po przyjęciu 142 ciosów

Gala UFC w Rio była ważna dla polskich kibiców przede wszystkim ze względu na hitową walkę Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą. Bohater main eventu nie był jednak jedynym Polakiem w karcie tego wydarzenia. Swój polsko-brazylijski pojedynek stoczyła też Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska. Była pretendentka do pasa UFC i wielka rywalka Joanny Jędrzejczyk ma już najlepsze lata za sobą, ale wciąż kontynuuje karierę. Kilka dni przed 40. urodzinami poniosła jednak trzecią porażkę z rzędu i dziesiątą w karierze.

Dokładnie 15 października była mistrzyni KSW skończy 40 lat. W walce z 13 lat młodszą Julią Polastri nie sprawiła sobie prezentu. Brazylijka przed własną publicznością była stroną dominującą, a dzieła zniszczenia dopełniła w ostatniej trzeciej rundzie. W niej sędzia był zmuszony przerwać walkę po gradzie ciosów popularnej "Psycho" na twarz Kowalkiewicz.

Łącznie Polka przyjęła aż 142 ciosy rywalki, a 85 z nich na głowę! Sama odpowiedziała "tylko" 75 ciosami i jednym obaleniem. Polastri była po prostu lepsza i zasłużenie wygrała walkę. Kowalkiewicz poniosła z kolei trzecią porażkę z rzędu z brazylijską rywalką - po Iasmin Lucindo i Denise Gomes. Była to jej pierwsza i ostatnia walka w tym roku. Rozczarowana po porażce szukała jeszcze pocieszenia w wolnych chwilach w Rio, nie przejmując się szczególnie obitą twarzą. Filmik z pierwszych chwil po walce pokazała zresztą w mediach społecznościowych. Obejrzysz go poniżej.

Co dalej z Kowalkiewicz?

Warto przypomnieć, że Kowalkiewicz ma już za sobą jeszcze gorszą serię 5 porażek z rzędu. Trwała ona od września 2018 do czerwca 2022 roku. Była pretendentka do pasa była wtedy na wylocie z UFC, ale po wygranej z Felice Herrig odbudowała się na tyle, że wróciła nawet do rankingu kobiecej dywizji.

Niestety, czas nie gra na jej korzyść, a w wieku 40 lat po tylu trudnych walkach trudno spodziewać się wielkiego powrotu na szczyt. Polka wciąż jest dużą gwiazdą i ma wielu fanów, z czego korzysta m.in. po nawiązaniu współpracy z popularną platformą Onlyfans. Prezentuje na niej ekskluzywne zdjęcia i filmiki, a zaczęła od głośnej kooperacji ze słynną Paige VanZant.