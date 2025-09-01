Polski zawodnik MMA odważnie zaczepia Mariusza Pudzianowskiego. Wytknął mu dwie rzeczy

Kacper Miklasz zawalczy na King's Arena 1

Pierwszym oficjalnie ogłoszonym pojedynkiem na gali King’s Arena 1, która odbędzie się 13 września 2025 roku w Poznaniu, będzie starcie Kacpra Miklasza z Mateuszem Olechem. Kacper „Polish Machine” Miklasz to zawodnik z doświadczeniem w federacjach takich jak FEN i Hexagone. Ma również za sobą występy w organizacjach specjalizujących się w walkach na gołe pięści – GROMDA i WOTORE. Podczas drugiej gali WOTORE został finalistą turnieju, w którym musiał uznać wyższość Michała „Wampira” Pasternaka. W zawodowym MMA może pochwalić się rekordem ośmiu zwycięstw, z czego aż siedem odniósł przed czasem. Dodatkowo jest mistrzem Europ. Tytuł wywalczył na gali ALMMA.

Jego przeciwnikiem będzie Mateusz Olech, którego kibice znają z występów na galach FEN. Największe sukcesy odniósł w grapplingu, gdzie zdobył tytuły mistrza Polski ADCC w latach 2019, 2020 i 2024, został mistrzem Polski No-Gi w 2020 roku oraz mistrzem Polski EBI w 2019 roku. Jest posiadaczem purpurowego pasa BJJ, a jego umiejętności w parterze mogą odegrać kluczową rolę w tym pojedynku.

Kacper Miklasz zaczepia Pudzianowskiego: Nadziałby się na tę rączkę

Kacper Miklasz stanął przed zadaniem trendującym w mediach społecznościowych. Musiał milczeć tak długo podczas listy zawodników aż usłyszy lepszego zawodnika od siebie. „Polish Machine” więcej uwagi poświęcił przy nazwisku Mariusza Pudzianowskiego.

- Tu już można byłoby coś poszachować. 50 na 50. Ten wiek... Jeszcze po ostatniej walce z Hallem, myślę, że nadziałby się na tę rączkę – przyznał z wielkim uśmiechem Miklasz.

Zobacz zdjęcia z walki Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem.

Kiedy gala King's Arena 1?

Gala King's Arena 1 odbędzie się 13 września w Poznaniu. Bilety na galę dostępne są jedynie w formie VIP. Dla fanów MMA, którzy nie będą mogli uczestniczyć w gali osobiście, przygotowano transmisję z wydarzenia. Będzie ona całkowicie darmowa i dostępna na oficjalnym kanale YouTube King’s Arena oraz platformie Playlive by StreamOnline.