PRIME 14 Karta walk. Kto walczy na gali Prime Show MMA 14? Sprawdź kolejność walk gali w Pruszkowie

Kto walczy na gali Prime MMA 14?

Gale Prime Show MMA nie od dziś budzą wiele kontrowersji i nie inaczej będzie tym razem. Gala PRIME 14 w Pruszkowie będzie bardzo obszerna, jeśli chodzi o liczbę walk i zawodników. W sobotę 11 października, zobaczymy aż dwanaście starć, ale nie będą to tylko klasyczne walki jeden na jeden. W jednej z takich nietypowych walk udział weźmie Łukasz „Goat” Parobiec, doświadczony zawodnik MMA oraz legenda walk na gołe pięści w federacji Gromda. Parobiec zmierzy się w walce jeden na jeden na jeden w formule K-1 w małych rękawicach a jego rywalami (i dla siebie wzajemnie) będą Kacper Miklasz i Marcin Siwy.

Kolejnym nietypowym starciem będzie walka z udziałem Mariusza Wacha. Ten wystąpi samotnie przeciwko... zespołowi aż trzech rywali! Potężnego „Wikinga” będą próbowali wspólnymi siłami położyć Mariusz „Super Mario” Sobczak, Tomasz Olejnik i Dawid „Wampirek” Baran, a walka ta również odbędzie się w formula K-1 w małych rękawicach. Do tego spośród 12 walk zobaczymy jedną walkę kobiet – w przedostatnim pojedynku Mariann Schreiber zmierzy się z Natalią Magical. Oprócz nich na gali zobaczymy też takie gwiazdy freak-fightów jak Jacek Murański czy Michał „Bagietka” Gorzelańczyk.

Dużo kontrowersji przed galą wzbudziła sama walka wieczoru PRIME 14. W niej bowiem zobaczymy Piotra Korczarowskiego – prywatnie byłego partnera Marianny Schreiber oraz byłego bliskiego współpracownika Grzegorza Brauna, polityka o niezwykle kontrowersyjnych poglądach, a który zdobył spore poparcie w wyborach prezydenckich. Sam Korczarowski mocno sympatyzuje z Rosją, co niedawno wytknął mu Krzysztof Stanowski w Kanale Zero. Jego rywalem będzie natomiast... drag queen o pseudonimie „Dżaga”, a właściwie to Mariusz Ząbkowski. Jego wykreowana postać „Dżagi” wzorowana jest na Dorocie „Dodzie” Rabczewskiej, jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek i celebrytek. Pełna karta walk gali PRIME 14 poniżej.

PRIME 14 Karta walk i kolejność

Walka wieczoru:

Mariusz „Dżaga” Ząbkowski - Piotr Korczarowski [K-1, małe rękawice]

Karta główna:

Natalia Magical - Marianna Schreiber [boks, małe rękawice]

Jacek „Muran” Murański (rękawice do MMA) - Krzysztof „Żołnierz” Ryta (rękawice bokserskie) [boks, niestandardowe zasady]

Paweł „Dalton” Dalidowicz - Michał „Bagietka” Gorzelańczyk [K-1, małe rękawice]

Mariusz Wach - Mariusz „Super Mario” Sobczak, Tomasz Olejnik i Dawid „Wampirek” Baran [K-1, małe rękawice]

Wojciech „Kazik Kartel” Ochnicki - Dorian „Ali” Jach-Bluma [boks, małe rękawice]

Gabriel „Arab” Al-Sulwi - Patryk „Black Panther” Akinyeye [MMA]

Kacper Miklasz - Łukasz Parobiec - Marcin Siwy [K-1, małe rękawice]

Łukasz „Lukas” Bielon - Grzegorz „Hellboy” Głuszcz [MMA]

Karta wstępna: