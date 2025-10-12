PRIME MMA 14: Mariusz Wach odganiał się od nich jak od much! Zobacz zdjęcia z szalonej walki 1vs3

Mariusz Wach wygrał szalony pojedynek na gali PRIME MMA 14

„Polski Wiking” pokonał trzech przeciwników naraz, choć otrzymał kilka celnych ciosów

PRIME MMA 14: Szalona walka Mariusza Wacha zakończona zwycięstwem

Mariusz Wach pierwszy raz w karierze bił się z trzema przeciwnikami i nie miał łatwego zadania. "Super Mario" wskakiwał w klincz i trzymał pięściarza, a w tym momencie "Wampirek" i Olejnik podbiegali i próbowali bić pięściarza. Pierwszy problem pojawił się po nokaucie na Sobczaku.

Najbardziej charakterny influencer został wyproszony, a pozostały w klatce duet miał problemy, by zbliżyć się do Wacha. Były pretendent do pasa mistrzowskiego szybko znokautował Olejnika, a "Wampirek" po nokdaunie zdążył wstać i przebrnąć do drugiej rundy.

W pojedynku jeden na jednego Dawid Baran nie miał żadnych szans. Wach nie chciał zrobić krzywdy debiutantowi, ale bity na 20% siły prawy i lewy powalił go na deski. "Wampirek" nie miał ochoty dalej walczyć i został ogłoszony zwycięzcą pojedynku. Złej krwi nie było. Cała czwórka podziękowała sobie za szansę i z uśmiechami pozowali do wspólnych zdjęć.

- Uwierzcie mi, że walka jeden na trzech jest zupełnie inna. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie było złej krwi z mojej strony, dlatego musiałem mocno się skoncentrować - powiedział po wygranym pojedynku Wach.

PRIME MMA 14: Wyniki gali

Walka wieczoru:

Mariusz „Dżaga” Ząbkowski - Piotr Korczarowski - Mariusz "Dżaga" Ząbkowski wygrywa przez dyskwalifikację

Karta główna:

Natalia Magical - Marianna Schreiber - Marianna Schreiber wygrywa przez nokaut w pierwszej rundzie

Jacek „Muran” Murański (rękawice do MMA) - Krzysztof „Żołnierz” Ryta (rękawice bokserskie) - Krzysztof Ryta wygrywa przez techniczny nokaut w drugiej rundzie

Paweł „Dalton” Dalidowicz - Michał „Bagietka” Gorzelańczyk - Paweł "Dalton" Dalidowicz wygrywa przez nokaut w trzeciej rundzie

Mariusz Wach - Mariusz „Super Mario” Sobczak, Tomasz Olejnik i Dawid „Wampirek” Baran - Mariusz Wach wygrywa przez nokaut w drugiej rundzie

Wojciech „Kazik Kartel” Ochnicki - Dorian „Ali” Jach-Bluma - Kazik Kartel wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów

Gabriel „Arab” Al-Sulwi - Patryk „Black Panther” Akinyeye - Gabriel "Arab" Al-Sulwi wygrywa przez poddanie w drugiej rundzie

Kacper Miklasz - Łukasz Parobiec - Marcin Siwy - Łukasz Parobiec wygrywa walkę przez techniczny nokaut po kontuzji

Łukasz „Lukas” Bielon - Grzegorz „Hellboy” Głuszcz - Łukasz "Lukas" Bielon wygrywa przez poddanie

Karta wstępna:

Dawid „Skawian” Skawiańczyk - Dominik Zadora - Dawid "Skawian" Skawiańczyk wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów

Finał turnieju młócki: Beri Beri - Versacz - Beri Beri wygrywa przez niejednogłośną decyzję sędziów.