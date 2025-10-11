PRIME MMA 14: Transmisja na żywo. Gdzie oglądać galę? Ile kosztuje PPV?

Gala PRIME MMA 14 odbędzie się już w sobotę, 11 października

Wydarzenie odbędzie się w Hali Znicz w Pruszkowie, a fani zobaczą wiele elektryzujących pojedynków

Gdzie można oglądać galę PRIME MMA 14? Ile kosztuje dostęp PPV?

PRIME MMA 14: Gala w sobotę w Pruszkowie

Czas na galę PRIME MMA 14. Przed wydarzeniem było bardzo gorąco! Jacek Murański został zatrzymany przez policję tuż przed galą PRIME MMA 14. W sieci pojawiło się nagranie, na którym „Muran” jest zatrzymywany przez umundurowanych funkcjonariuszy. Sytuację skomentował Krzysztof Ryta, który podczas ceremonii ważenia stwierdził, że jego zdaniem może to być „ustawka”.

Łukasz Parobiec zamienia ring na klatkę i w sobotę zadebiutuje w federacji PRIME MMA. „GOAT”, mający na koncie 14 walk na gołe pięści w organizacji Gromda, zmierzy się w Pruszkowie z Marcinem Siwym i Kacprem Miklaszem.

Na tej samej gali dojdzie do nietypowego pojedynku dwóch skrajnie różnych postaci. Były polityk Konfederacji i partner Marianny Schreiber, Piotr Korczarowski, zmierzy się z najpopularniejszym polskim drag queen, Mariuszem „Dżagą” Ząbkowskim, prywatnie przyjacielem Doroty „Dody” Rabczewskiej.

Organizacja PRIME MMA zapowiedziała pojedynek jako starcie dwóch światów – polityki i show-biznesu. „Dżaga”, znany z przełamywania schematów i odwagi w kreowaniu wizerunku, po raz pierwszy spróbuje swoich sił w formule MMA.

Gdzie oglądać galę PRIME MMA 14? Ile kosztuje PPV?

Ile kosztuje dostęp do wydarzenia?

W modelu subskrypcyjnym galę można wykupić za 39 złotych. Z kolei pojedynczy dostęp do wydarzenia kosztuje 59 zł. Dostęp obejmuje także subskrypcję CANAL+ na miesiąc.