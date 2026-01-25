Skandal na FAME 29! Bomba po walce zaatakował Cameraboya. Czeka go kara

To była jedna z najgorętszych walk gali FAME 29. Paweł Bomba i Łukasz "Cameraboy" Pawłowski nie szczędzili sobie "uprzejmości" już przed starciem, a zła krew narastała. Ich konflikt stał się wyjątkowo personalny i miał zostać wyjaśniony w klatce. W niej Bomba okazał się zdecydowanie lepszy, ale jego zwycięstwo przyćmiło to, co zrobił po walce.

Skandal po walce na FAME 29! Bomba zostanie ukarany

"Ależ tu było zamieszanie! Bomba rzucił się na rywala, sędzia krzyknął stop, ale Scarface jeszcze zaatakował i trafił sędziego! Po chwili nokdaun po kopnięciu, Cameraboy wstał, ale chwilę później, po kolejnym mocnym ciosie, został znokautowany!" - relacjonowaliśmy walkę Bomba kontra "Cameraboy". Wcześniej pojedynek był przerwany, gdy Pawłowski trafił "Scarface'a" palcem w oko. Niestety, na tym się nie skończyło.

Już po ostatecznym przerwaniu walki Bomba podbiegł do leżącego rywala i kopnął go z całej siły! Natychmiast do akcji wkroczyli ochroniarze, odciągając go od "Cameraboya", który szukał rewanżu, ale nie miał szans przedrzeć się przez zwarte szyki ochrony. Skandaliczne zachowanie zwycięskiego Bomby miało miejsce już po walce, przez co nie wpłynęło na werdykt - jego zwycięstwo przez TKO - ale nie oznacza to, że "Scarface" uniknie konsekwencji.

"Odpowiadając na pytania. Bomba otrzyma karę po gali" - poinformowało FAME jeszcze w trakcie sobotniej gali FAME 29. Na szczegóły trzeba jeszcze poczekać, ale najprawdopodobniej Bomba zostanie ukarany finansowo, choć pozostaje niesmak związany z werdyktem.

