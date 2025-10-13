Tak wyglądał rywal Jacka Murańskiego po PRIME 14. Fani od razu to zauważyli

Tak wyglądał Krzysztof Ryta po walce z Jackiem Murańskim! To zdjęcie mówi wszystko

Gala PRIME 14 przyniosła kolejną dawkę emocji wszystkim fanom freak fightów. W walce wieczoru Mariusz "Dżaga" Ząbkowski pokonał przez dyskwalifikację po faulach rywala partnera Marianny Schreiber Piotra Korczarowskiego. Wcześniej jego ukochana pokonała przez efektowny nokaut "Nati Magical". Natomiast większa część widzów wyczekiwała na walkę, która już na konferencjach zapowiadała się na mocne zestawienie, czyli starcie Jacka Murańskiego z Krzysztofem "Żołnierzem" Rytą.

Pojedynek zakończył się triumfem 34-latka, po technicznym nokaucie w drugiej rundzie. Z tą decyzją nie mógł się zgodzić Murański i podzielił się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych przy okazji publikując komentarze osób, które popierają jego słowa.

„Nie lubię tego sędziego, zakończył tę walkę bez powodu, a to liczenie bez sensu, jak się potknąłeś”, „Panie Jacku, według mnie pan bez problemu dałby radę, a Ryta siadał kondycyjnie. Nie rozumiem sędziego Michalaka, jakiś wałkarz”, „Paskudny wałek i oszustwo”, „Jacek dla mnie wygrałeś tę walkę, sędzia nie powinien przerwać tej walki, nie było żadnego nokautu, powinieneś kontynuować” - pisali fani w wiadomościach udostępnionych przez Murańskiego w relacjach na Instagramie. – Wałek na mnie „sędziego” Michalaka już po raz drugi w tym roku... Przerwanie walki po moim poślizgnięciu się... – napisał Muran.

Fani w szoku po zobaczeniu twarzy Krzysztofa Ryty! Federacja pokazała zdjęcia przed i po walce

Federacja PRIME Show MMA opublikowała chwilę po gali twarze niektórych zawodników. Prezentując, jak wyglądali przed i po walkach. Osoby komentujące od razu zauważyły. "Ryta wygląda lepiej po walce niż przed. Nie dziwie sie". Nie zabrakło także obraźliwych komentarzy w kierunku Murańskiego. "Jacowi, to bym jeszcze poprawił".