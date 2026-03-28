Tak wyglądała twarz Szymona Kołeckiego po zdobyciu pasa mistrza Babilon MMA. Krew zalewała mu twarz

Szymon Kołecki podwójnym mistrzem Babilon MMA [GALERIA]

Gala Babilon MMA 57 w Ciechanowie przyniosła kibicom widowisko, którego długo nie zapomną. W walce wieczoru Szymon Kołecki sięgnął po pas kategorii ciężkiej, potwierdzając, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Pojedynek od początku był niezwykle intensywny. Rywal Polaka Stuart Austin próbował narzucić swoje warunki, wykorzystując przewagę fizyczną. Już w pierwszych minutach trafił efektownym latającym kolanem, po którym Kołecki na moment stracił równowagę.

Polak nie zamierzał jednak oddawać inicjatywy. Odpowiadał mocnymi ciosami, szukał swojej szansy w klinczu i konsekwentnie rozbijał przeciwnika przy siatce. W pewnym momencie zdołał nawet sprowadzić walkę do parteru, czym wyraźnie zaznaczył swoją przewagę techniczną. Polak wygrał poprzez duszenie zza pleców i zdobył drugi pas organizacji Babilon MMA.

Rozbita twarz Kołeckiego w walce na Babilon MMA

Starcie było niezwykle brutalne. Obaj zawodnicy inkasowali ciężkie uderzenia, a tempo nie spadało ani na chwilę. Najlepiej świadczy o tym to, jak wyglądał Kołecki po zakończeniu walki – jego twarz była porozcinana, a krew spływała po niej strumieniami.

Mimo tego to właśnie Polak wyszedł z tej wojny jako zwycięzca. Dla Kołeckiego to kolejny wielki sukces w MMA. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej zdobył pas kategorii półciężkiej, pokonując przed czasem Marcina Łazarza. Teraz poszedł o krok dalej i sięgnął po tytuł w „królewskiej” dywizji.

Tym samym były mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów po raz kolejny udowodnił, że potrafi odnaleźć się na najwyższym poziomie w zupełnie innej dyscyplinie. Kołecki nie tylko wygrywa – robi to w stylu, który budzi ogromny respekt.

