Ma zastąpić Joannę Jędrzejczyk. Piękna 20-latka wraca na ring! Oto Vanessa Romanowski

Vanessa Romanowski skończy w listopadzie 21 lat, a już może pochwalić się sporym gronem fanów. Tylko na Instagramie obserwuje ją blisko 90 tysięcy użytkowników! Ci w Polsce mieli okazję zobaczyć ją w akcji dwukrotnie podczas gal federacji Strike King. Utalentowana kickbokserka zaliczyła jedną wygraną i porażkę, po czym trafiła do wielkiej federacji ONE. Wspierana przez Joannę Jędrzejczyk zadebiutowała w kwietniu w azjatyckiej organizacji, ale poniosła bolesną porażkę przez nokaut. Nie zraziła się jednak do formuły Muay Thai i właśnie w niej ponownie zaprezentuje się w Polsce na najbliższej gali Strike King 6.

"Vanessa Romanowski vs Agata Bartoli! Walka kobiet zawsze dostarcza emocji od pierwszych sekund, tym razem zobaczymy je w akcji na zasadach Muay Thai, a jak wiemy – ta formuła to czyste widowisko dla kibiców! Muay Thai to nie tylko pięści – to także łokcie, kolana, kopnięcia i klincz, czyli pełen arsenał uderzeń. Każda wymiana może zdecydować o losach walki. Obie zawodniczki słyną z determinacji i charakteru – jeśli dodamy do tego emocje, presję i chęć zwycięstwa, możemy spodziewać się prawdziwej wojny w ringu" - ogłosiła federacja Strike King kilka dni przed galą w Krakowie.

Dla polsko-szwedzkiej zawodniczki będzie to szansa, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Na to z pewnością liczy także Joanna Jędrzejczyk, która wspiera karierę Romanowski.

- Jest moją menedżerką i mamy bardzo fajną współpracę. Bardzo się cieszę, że mnie wspiera i jestem jej wdzięczna - mówiła młoda fighterka przed ostatnią walką w Strike King. Późniejsze porażki nieco przystopowały jej karierę, ale Romanowski wciąż ma sporo czasu, aby dostarczyć mnóstwo radości kibicom. Tych ma naprawdę sporo, a poza ringiem potrafi zachwycić w mediach społecznościowych. Zdjęcia pięknej Vanessy Romanowski w powyższej galerii.