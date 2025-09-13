Quebonafide vs Mateusz "Don Diego" Kubiszyn! Sceny na gali Gromda

Quebonafide na gali Gromda!

To była kolejna dawka emocji i krwawych walk na gołe pięści. Federacja Gromda dostarczyła swoim największym fanom bitki, o których będzie się mówiło przez długi czas. Wojna Polska - Anglia zakończyła się wygraną Polaków. Nie obyło się bez kontrowersji, a także debiutów w postaci nowej kategorii wagowej Nitro.

W walce wieczoru doszło do niesamowitego pojedynku Sebastiana "Scarface'a" Skiermańskiego z Patrykiem Chacią. Górą okazał się Chacia, który potrzebował pięciu rund, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Musiał interweniować sędzia, który uznał, że Skiermański nie jest w stanie dalej walczyć.

Quebo wkracza do gry! Nowa rola słynnego rapera

Kuba Grabowski znany szerszej publiczności, jako Quebonafide w ostatnich dniach czerwca zagrał swój ostatni koncert, który podsumował jego karierę. Raper nie daje o sobie zapomnieć i pojawił się na gali Gromda.

Mariusz Grabowski - właściciel federacji Gromda za pomocą mediów społecznościowych dodał zdjęcie z Quebo informując, że raper "wchodzi do gry".

Quebo vs Don Diego! Face to face na gali Gromda

Nie brakowało scen na gali Gromda z udziałem rapera, który w pewnym momencie stanął twarzą w twarz z legendą federacji - Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem.

- Que czy Don Diego? - rzucił konferansjer.

Do walki pomiędzy Quebonafide i Kubiszynem oczywiście nie dojdzie, a "face to face" było tylko zabiegiem marketingowym, ponieważ raper zdecydował się promować Gromdę. Szczegółów w tym temacie jeszcze nie poznaliśmy, jednak jedno jest pewne, że czego nie dotknie się Quebo zamienia to w złoto, także z wypiekami na twarzy na pewno czekają na więcej informacji fani rapera.