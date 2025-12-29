Polka miała walczyć o igrzyska, błąd lekarzy odebrał jej marzenia. Koszmar zaprzepaścił lata przygotowań

Anna Tybor miała walczyć o igrzyska. Przeżyła koszmar tuż przed startem kwalifikacji olimpijskich

Anna Tybor od 15 lat trenuje skialpinizm – sport wciąż mało popularny, to też nie jest łatwo się w nim utrzymać, bo trudno o środki finansowe, które pozwolą utrzymać się i opłacić sprzęt oraz treningi. Przez te wszystkie lata Anna Tybor marzyła o tym, by wystartować na igrzyskach olimpijskich, ale ostatecznie nie było jej dane stanąć nawet na starcie, a wszystko przez... salmonellę. Jej organizm bardzo źle zniósł infekcję, tym bardziej, że lekarze bardzo późno zorientowali się, co tak naprawdę dolega polskiej zawodniczce. Z powodu skrajnego wycieńczenia Anna Tybor straciła szansę na starty, a 15 lat przygotowań do tej jednej, najważniejszej imprezy, zostało zaprzepaszczone. Zawodniczka sama przyznała, że to jej ostatni sezon w Pucharze Świata, więc kolejnej szansy nie będzie. O swoim dramacie Tybor opowiedziała w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Anna Tybor miała wziąć udział w zawodach Pucharu Świata w USA, które były kwalifikacją olimpijską, niestety, na krótkim pobycie w Polsce, do której wróciła po zgrupowaniu przed wspomnianym startem, zachorowała. Choroba okazała się na tyle poważna, że Polka nie zdążyła wyleczyć się przed wylotem. Jej zdaniem odpowiada za to błąd lekarzy. – Złapałam salmonellę. Najgorsze było to, że bardzo późno ją u mnie wykryto. Początkowo lekarze uznali, że to wirus grypy, więc nikt nie zlecił pogłębionej diagnostyki. Męczyłam się od niedzieli, a właściwą diagnozę usłyszałam dopiero w piątek. W środę spędziłam aż 11 godzin na SOR-ze w zakopiańskim szpitalu. Mam poczucie, że doszło do błędu, do poważnego niedopatrzenia – oceniła skialpinistka w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

W dalszej części wywiadu przyznała, że z powodu późnej diagnozy jej organizm był bardzo wyniszczony. – Stan był naprawdę dramatyczny. Byłam skrajnie odwodniona, miałam silne wymioty i biegunkę, nie byłam w stanie nic jeść. Leki przeciwbólowe nie działały, praktycznie nie spałam. Infekcja objęła niemal cały układ pokarmowy - brzuch był bardzo spuchnięty i bolesny (…) Zapalenie było tak rozległe, że lekarze od razu brali pod uwagę operację. Podejrzewali zapalenie wyrostka albo otrzewnej. Dopiero w międzyczasie przyszły wyniki badań, które potwierdziły salmonellę. Myślę, że organizm zareagował aż tak gwałtownie, bo był skrajnie przemęczony po miesięcznym zgrupowaniu – powiedziała Anna Tybor.

Polska zawodniczka miała nadzieję, że zdoła się wyleczyć, przed wylotem, ale to się ostatecznie nie udało. Stracona szansa na igrzyska odbiła się bardzo mocno na jej psychice. – Widzieli, jak bardzo mnie to łamie, dlatego przysłali do mnie psychologa. Kiedy przez 15 lat całe swoje życie podporządkowujesz sportowi, niezwykle trudno pogodzić się z czymś takim. Wydaje mi się, że byłoby mi łatwiej, gdybym straciła tę kwalifikację na trasie - walcząc, do końca, bo ktoś okazałby się po prostu lepszy. To by bolało, ale byłoby uczciwe. Tymczasem najbardziej bolało mnie to, że nawet nie dostałam szansy, żeby stanąć na starcie i zawalczyć – przyznała – Dla mnie to prawdziwa żałoba. Żałoba po marzeniu, na które pracowałam przez 15 lat, po setkach godzin treningów, bólu i wyrzeczeń (…) nie straciłam tylko startu, ale kawałek siebie – dodała. Anna Tybor potwierdziła również, że to jej ostatni sezon w Pucharze Świata i skupi się teraz na wyprawach w góry, dające jej większą swobodę w dobrze trasy wejścia i zjazdu.

