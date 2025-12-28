Gwiazda skoków kończy karierę! Nagłe ogłoszenie przed Turniejem Czterech Skoczni

Najbardziej utytułowana niemiecka skoczkini narciarska Katharina Schmid ogłosiła, że po tym sezonie zakończy karierę. 29-latka to dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, która ma w dorobku też 10 medali mistrzostw świata, w tym siedem złotych.

- Postanowiłam zakończyć karierę po tym sezonie. Jestem niezmiernie wdzięczna, że miałam przywilej dorastać w tym sporcie i rozwijać się wraz z nim – ogłosiła w sobotę (27 grudnia) Schmid, która do 2023 roku startowała pod panieńskim nazwiskiem Althaus. Jej niespodziewany komunikat poprzedził start 74. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 29.12.2025? Wyniki kwalifikacji

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

29 lat i koniec. Utytułowana Katharina Schmid kończy karierę

Niemka startowała w Pucharze Świata od sezonu 2011/12. Trzykrotnie zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a w poprzedniej edycji była trzecia. Uczestniczyła w trzech igrzyskach olimpijskich. Wywalczyła srebro na normalnej skoczni w Pjongczangu (2018) i Zhangjiakou (2022).

Jednak najważniejszym momentem w karierze Schmid były mistrzostwa świata w słoweńskiej Planicy w 2023 roku, gdy zdobyła cztery medale - trzy złote i brązowy. Triumfowała w indywidualnym konkursie na normalnej skoczni, w konkursie drużynowym i rywalizacji zespołów mieszanych oraz była trzecia w indywidualnym konkursie na dużym obiekcie.

Udany początek Turnieju Czterech Skoczni! Kamil Stoch najlepszy z Polaków, nokaut Domena Prevca [KWALIFIKACJE 28.12.2025]

- Wiele doświadczyłam i mogłam uczestniczyć w tak wielu „pierwszych razach”. Od 15. roku życia zawsze byłam częścią drużyny i osiągnęłam wszystko, co było możliwe – powiedziała Schmid.

Urodzona w Oberstdorfie zawodniczka żegna się ze sportem, ale w lutym wystartuje jeszcze w igrzyskach na skoczniach w Predazzo. Schmid wraz z Cariną Vogt, która zakończyła karierę w 2022 roku, kształtowały kobiece skoki narciarskie w Niemczech. Nie tylko osiągały sukcesy, ale walczyły też o równe traktowanie z mężczyznami.