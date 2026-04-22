Adam Małysz podjął decyzję, co z Maciusiakiem i Horngacherem!

- Adam Małysz podjął kluczowe decyzje dotyczące przyszłości sztabu trenerskiego polskich skoczków narciarskich.
- Maciej Maciusiak utrzymał stanowisko głównego trenera, a jego plan przygotowań został zatwierdzony.
- Kwestia powrotu Stefana Horngachera do polskiej kadry została odłożona.
- Dowiedz się, dlaczego zarząd PZN wstrzymał się z decyzją i kto zadecyduje o dalszych losach Horngachera!
Jak donosi Polsat Sport, trener polskich skoczków Maciej Maciusiak pozostanie trenerem polskich skoczków narciarskich i może rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Jego plan został zatwierdzony na posiedzeniu zarządu PZN. Prezes Adam Małysz i jego ludzie nowym władzom pozostawili decyzję odnośnie zatrudnienia Stefana Horngachera w roli fachowca wspierającego sztab. Wkrótce bowiem odbędą się wybory władz PZN, a "Orzeł z Wisły" nie zdecydował jeszcze, czy będzie się ubiegał o reelekcję. Wiadomo, że na fotel prezesa PZN chce wrócić Apoloniusz Tajner.
Adam Małysz jest zwolennikiem powrotu do kadry trenera Stefana Horngachera, który miałby stanowić wsparcie dla trenera kadry A Macieja Maciusiaka. Austriak w latach 2016-2019 odnosił z Biało-Czerwonymi ogromne sukcesy, a ostatnio był trenerem Niemców. Na razie - jak donosi Polsat Sport - do powrotu Horngachera nie dojdzie. Zarząd PZN uznał, że decyzję o tak strategicznym znaczeniu powinny podjąć nowe władze, które zostaną wybrane 13 czerwca.
