Będzie wyczekiwany debiut w polskiej kadrze! Trener polskich skoczków ogłasza przed finałem LGP

Kacper Tomasiak to obecnie chyba najgorętsze nazwisko w polskich skokach narciarskich. Już przed zawodami Letniego Grand Prix w Hinzenbach spora część kibiców domagała się jego debiutu w zawodach elity, ale trenerzy postanowili wysłać go na finałowy weekend Letniego Pucharu Kontynentalnego 2025 w Klingenthal. Decyzja się opłaciła - 18-latek został triumfatorem całego cyklu LPK, a także zapewnił Polsce dodatkowe miejsce startowe na pierwszy period Pucharu Świata, który obejmuje aż 12 konkursów indywidualnych! Polacy będą mogli wystawić w nich 6, a nie 5 zawodników.

Rośnie następca Stocha i Kubackiego! Wielki sukces 18-letniego polskiego skoczka przed Pucharem Świata

Kacper Tomasiak zadebiutuje w LGP. Maciej Maciusiak potwierdza

- Teraz pojedzie na Puchar Kontynentalny do Klingenthal, ale gdy tak dalej będzie się prezentować, to zimą zacznę nominację od niego. Zima jest najważniejsza i te dwa czynniki są decydujące. A za tydzień pojedzie z nami na finał LGP w Klingenthal - mówił Maciej Maciusiak przy powołaniach na zawody LGP w Hinzenbach. Po sukcesie Tomasiaka na zapleczu elity dotrzymał słowa.

"Kacper Tomasiak zadebiutuje w Letnim Grand Prix w Klingenthal. Do Niemiec nie pojedzie Maciej Kot, który walczył o to miejsce z Piotrem Żyłą w Hinzenbach" - przekazał Dominik Formela ze Skijumping.pl po rozmowie z trenerem polskich skoczków.

LGP w Hinzenbach: Piękne pożegnanie Kamila Stocha. Tak przeskoczył skocznię [WIDEO]

Dla Tomasiaka będzie to absolutny debiut w zawodach Letniego Grand Prix. Do tej pory startował najwyżej w zawodach Pucharu Kontynentalnego i letniej odsłonie tego cyklu. W Klingenthal weźmie udział w finale LGP, który będzie przy okazji przetarciem przed inauguracją Pucharu Świata - ta już za miesiąc, 21 listopada w Lillehammer.

Oto skład reprezentacji Polski na finałowe zawody LGP 2025 w Klingenthal:

Kamil Stoch (5. miejsce w klasyfikacji generalnej LGP)

Dawid Kubacki (6. miejsce)

Piotr Żyła (11. miejsce)

Aleksander Zniszczoł (21. miejsce)

Paweł Wąsek (51. miejsce)

Kacper Tomasiak