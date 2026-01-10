Burza po decyzji Maciusiaka w Zakopanem. Trener polskich skoczków tłumaczy odstawienie Stocha

Na taki występ w Pucharze Świata polscy kibice czekali od... końcówki sezonu 2022/23. To wtedy Polska po raz ostatni stanęła na podium PŚ w rywalizacji drużynowej - konkretnie na 3. miejscu w Lahti 25 marca 2023 roku. W tym sezonie frustracja związana ze słabszymi wynikami Biało-Czerwonych przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi narastała, ale przed własną publicznością w Zakopanem wreszcie były powody do radości za sprawą Kacpra Tomasiaka i trochę nieoczekiwanie Dawida Kubackiego. A to wszystko przy okazji pożegnalnego weekendu Kamila Stocha w stolicy Tatr.

W piątek (9 stycznia) polscy skoczkowie wzięli udział w zamkniętym treningu na Wielkiej Krokwi (HS140). Po nim podjęto decyzję, że w sobotę, na którą zaplanowano aż 6 serii skoków (dwa treningi, kwalifikacje i trzyseryjny konkurs duetów), Kacper Tomasiak jest pewny występu w duetach i nie weźmie udziału w oficjalnych treningach. Reszta Biało-Czerwonych odpuściła tylko pierwszą sesję, a w drugiej i kwalifikacjach rywalizowała o uznanie trenera Macieja Maciusiaka. Większość kibiców po ostatnich konkursach spodziewała się duetu Tomasiak - Stoch, ale trzykrotny mistrz olimpijski w sobotę skakał poniżej swojego poziomu. Trener postawił więc na najrówniejszego Kubackiego.

"To jest ewidentny sabotaż" - komentowali wściekli kibice. Pod skocznią również dało się odczuć zawód publiczności, która w dużej mierze przyjechała pożegnać legendę skoków. Decyzja Maciusiaka obroniła się jednak w konkursie, w którym Kubacki uzyskał indywidualnie 12. notę. Jak trudne było jej podjęcie?

PŚ w Zakopanem: Polska na podium w konkursie duetów! Świetny występ Tomasiaka i Kubackiego [WYNIKI]

- Bardzo trudne. Oczywiście też zdawałem sobie sprawę, że to jest ciężka decyzja. Jeszcze gdyby Kamil w jednym skoku skoczył naprawdę dobrze... Ta prędkość najazdowa u niego dzisiaj też spadła, co świadczyło o tym, że to napięcie jest. I cóż, było tak powiedziane na naszym zebraniu, że Kacper startuje na 100 procent w super teamach. A decyzja o drugim zawodniku była trudna, bardzo trudna, ale sprawiedliwa - wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami trener Biało-Czerwonych.

Okazja, aby pożegnać Stocha, już w niedzielę. Tego dnia zaplanowano jedyny w tym sezonie konkurs indywidualny w Zakopanem, choć obawy kibiców budzą niepokojące prognozy pogody. Organizatorzy mogą mieć spory problem z przeprowadzeniem zawodów. Mamy nadzieję, że natura pozwoli 38-letniemu mistrzowi pożegnać się z zawodami PŚ w Polsce.