Dawid Kubacki nie owijał w bawełnę po podium PŚ w Zakopanem. "Skoki nie były wybitne"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-01-10 20:05

Dawid Kubacki dość niespodziewanie był częścią duetu z Kacprem Tomasiakiem, który w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem wskoczył na podium. Przed sobotnimi skokami na Wielkiej Krokwi większe szanse dawano Kamilowi Stochowi i Maciejowi Kotowi, ale to właśnie 35-latek zyskał uznanie trenera po treningach i kwalifikacjach. Wraz z młodszym kolegą Kubacki cieszył się z pierwszego polskiego podium w rywalizacji drużynowej od marca 2023 roku, ale był daleki od hurraoptymizmu.

Dawid Kubacki na podium PŚ w Zakopanem

i

Autor: Radoslaw Jozwiak/ Cyfrasport Dawid Kubacki na podium PŚ w Zakopanem

Jeszcze 28 grudnia Dawid Kubacki skakał w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu i był daleko od Pucharu Świata. Słabe występy Piotra Żyły sprawiły, że jeszcze w trakcie Turnieju Czterech Skoczni wrócił do kadry, ale 30. miejsce w Innsbrucku i brak punktów w Bischofshofen trudno było uznać za sukces. Tymczasem cztery dni po zakończeniu 74. TCS Kubacki cieszył się z podium PŚ w konkursie duetów w Zakopanem.

PŚ w Zakopanem: Polska na podium w konkursie duetów! Świetny występ Tomasiaka i Kubackiego [WYNIKI]

Kubacki wskoczył na podium z Tomasiakiem. "To były średnie skoki"

Polska po raz pierwszy stanęła na podium PŚ w rywalizacji drużynowej od zawodów w Lahti w marcu 2023 roku. Duet Tomasiak - Kubacki zajął 3. miejsce za Austrią i Słowenią, sprawiając radość kibicom. Mistrz świata z Seefeld cieszył się chwilami na Wielkiej Krokwi, ale nie pudrował rzeczywistości.

Myślę, że to była moja średnia wersja. Te skoki na pewno nie były wybitne. Były zbliżone do tych, które oddawałem wczoraj na treningu i dzisiaj w treningu i kwalifikacjach. Ale też takie miałem zadanie - nie kombinować, nie ulepszać, nie próbować robić na siłę czegoś więcej, tylko konsekwentnie iść tym, co ustaliliśmy. No i dzięki temu znalazłem się w tym teamie i finalnie mogę się cieszyć z podium - przyznał szczerze Kubacki.

Burza po decyzji Maciusiaka w Zakopanem. Trener polskich skoczków tłumaczy odstawienie Stocha

W niedzielę kolejna szansa na dobry wynik. O godzinie 16:00 rozpocznie się indywidualny konkurs z udziałem 50 zawodników, w tym pięciu Polaków.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch
SKOKI NARCIARSKIE
PUCHAR ŚWIATA
PŚ ZAKOPANE
DAWID KUBACKI