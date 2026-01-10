Dawid Kubacki nie owijał w bawełnę po podium PŚ w Zakopanem. "Skoki nie były wybitne"

Jeszcze 28 grudnia Dawid Kubacki skakał w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu i był daleko od Pucharu Świata. Słabe występy Piotra Żyły sprawiły, że jeszcze w trakcie Turnieju Czterech Skoczni wrócił do kadry, ale 30. miejsce w Innsbrucku i brak punktów w Bischofshofen trudno było uznać za sukces. Tymczasem cztery dni po zakończeniu 74. TCS Kubacki cieszył się z podium PŚ w konkursie duetów w Zakopanem.

PŚ w Zakopanem: Polska na podium w konkursie duetów! Świetny występ Tomasiaka i Kubackiego [WYNIKI]

Kubacki wskoczył na podium z Tomasiakiem. "To były średnie skoki"

Polska po raz pierwszy stanęła na podium PŚ w rywalizacji drużynowej od zawodów w Lahti w marcu 2023 roku. Duet Tomasiak - Kubacki zajął 3. miejsce za Austrią i Słowenią, sprawiając radość kibicom. Mistrz świata z Seefeld cieszył się chwilami na Wielkiej Krokwi, ale nie pudrował rzeczywistości.

- Myślę, że to była moja średnia wersja. Te skoki na pewno nie były wybitne. Były zbliżone do tych, które oddawałem wczoraj na treningu i dzisiaj w treningu i kwalifikacjach. Ale też takie miałem zadanie - nie kombinować, nie ulepszać, nie próbować robić na siłę czegoś więcej, tylko konsekwentnie iść tym, co ustaliliśmy. No i dzięki temu znalazłem się w tym teamie i finalnie mogę się cieszyć z podium - przyznał szczerze Kubacki.

Burza po decyzji Maciusiaka w Zakopanem. Trener polskich skoczków tłumaczy odstawienie Stocha

W niedzielę kolejna szansa na dobry wynik. O godzinie 16:00 rozpocznie się indywidualny konkurs z udziałem 50 zawodników, w tym pięciu Polaków.