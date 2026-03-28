Fatalny występ Polaków w Planicy! Ostatnie miejsce w konkursie drużynowym!

Polscy skoczkowie zanotowali kiepski występ w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Planicy.

Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch zajęli ostatnie, ósme miejsce.

Austriacy triumfowali, a Polacy bardzo szybko stracili szansę na podium.

Polacy zdobyli łącznie 1109 pkt. Piotr Żyła skoczył 209,5 m i 203 m, Dawid Kubacki - 189 m i 169,5 m, Aleksander Zniszczoł - 214 m i 190 m, a kończący karierę Kamil Stoch - 207 m i 185,5 m.

Austriacy zgromadzili 1439,5 pkt. Daniel Tschofenig uzyskał 218 m i 234 m, Markus Mueller - 231 m i 201,5 m, Stefan Kraft - 235,5 m i 217,5 m, a Stephan Embacher - 233,5 m i 221 m. Drudzy Japończycy stracili do zwycięzców 13,9 pkt, a trzeci Norwegowie - 21,5 pkt. Czwarte miejsce zajęli Niemcy, piąte - Słoweńcy, szóste - Szwajcarzy, a siódme - Finowie. W konkursie startowało osiem drużyn, więc żadna nie odpadła po pierwszej serii.

Polacy zaczęli konkurs od szóstej pozycji po locie Piotra Żyły (209,5 m). Próba Dawida Kubackiego (189 m) zsunęła nasz zespół na ostatnie, ósme miejsce, na którym Biało-Czerwoni pozostali po występach Aleksandra Zniszczoła (214 m) i Kamila Stocha (207 m). Na półmetku nasza drużyna była ostatnia i niestety, nie zdołała poprawić swojej pozycji.

Na niedzielę zaplanowano drugi konkurs indywidualny w Planicy. Będzie to ostatni występ w karierze Kamila Stocha. Początek pierwszej serii o godzinie 10. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie oraz na HBO Max.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie