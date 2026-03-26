Gruchnęły wieści o Kacprze Tomasiaku. Wielka zmiana przed Red Bull Skoki w Punkt

Zawody Red Bull Skoki w Punkt w Zakopanem zwieńczą sezon w skokach narciarskich w środę, 1 kwietnia.

Jedną z gwiazd imprezy miał być Kacper Tomasiak, ale groźny upadek w Vikersund pokrzyżował jego plany na końcówkę spektakularnego sezonu.

Multimedalista igrzysk olimpijskich stracił nie tylko loty w Planicy, lecz także wyjątkową imprezę polegającą na skokach do celu.

Kto zastąpi Tomasiaka na Red Bull Skoki w Punkt? Zapadła już decyzja o zmianie.

Red Bull Skoki w Punkt: Wielka zmiana przed imprezą w Zakopanem

Rok temu Kacper Tomasiak wziął udział w imprezie Red Bull Skoki w Punkt jako wielki polski talent, zajmując miejsce jednego z wykluczonych Norwegów. 12 miesięcy później, po zdobyciu trzech medali igrzysk olimpijskich dla Polski, miał być główną gwiazdą imprezy na Wielkiej Krokwi. W wyniku losowania drużyn tegorocznej edycji trafił do zespołu Adama Małysza. Na papierze był liderem ekipy legendarnego "Orła z Wisły", ale niestety niedawny upadek w Vikersund przekreślił plany 19-latka na końcówkę sezonu - nie tylko loty w Planicy.

Co z Kacprem Tomasiakiem? Potwierdziło się najgorsze! Oficjalny komunikat

Oficjalnie potwierdzono, że Tomasiak opuści także kończącą sezon imprezę w Zakopanem. Wiadomo już, kto zastąpi polskiego multimedalistę olimpijskiego. Jego miejsce zajmie inny utalentowany skoczek z Polski - 21-letni Klemens Joniak. Nie jest to jedyna zmiana w składach na tegoroczne zawody w skokach do celu.

Wypadł nie tylko Tomasiak. Oto zmienione składy Red Bull Skoki w Punkt

Do roszady doszło także w drużynie Thomasa Morgensterna. Miejsce Słoweńca Timiego Zajca zajmie Austriak Daniel Tschofenig, ubiegłoroczny zwycięzca Pucharu Świata i skoczek należący do stajni Red Bulla. Tak prezentują się składy Red Bull Skoki w Punkt 2026 po zmianach:

Drużyna Martina Schmitta: Anze Lanisek (Słowenia), Dawid Kubacki (Polska), Marius Lindvik (Norwegia), Andreas Wellinger (Niemcy)

Anze Lanisek (Słowenia), Dawid Kubacki (Polska), Marius Lindvik (Norwegia), Andreas Wellinger (Niemcy) Drużyna Andreasa Goldbergera: Domen Prevc (Słowenia), Aleksander Zniszczoł (Polska), Valentin Foubert (Francja), Alex Insam (Włochy)

Domen Prevc (Słowenia), Aleksander Zniszczoł (Polska), Valentin Foubert (Francja), Alex Insam (Włochy) Drużyna Thomasa Morgensterna: Ryoyu Kobayashi (Japonia), Paweł Wąsek (Polska), Daniel Tschofenig (Austria), Tate Frantz (USA)

Ryoyu Kobayashi (Japonia), Paweł Wąsek (Polska), Daniel Tschofenig (Austria), Tate Frantz (USA) Drużyna Janne Ahonena: Gregor Deschwanden (Szwajcaria), Maciej Kot (Polska), Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia), Karl Geiger (Niemcy)

Gregor Deschwanden (Szwajcaria), Maciej Kot (Polska), Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia), Karl Geiger (Niemcy) Drużyna Adama Małysza: Klemens Joniak (Polska), Piotr Żyła (Polska), Władimir Zografski (Bułgaria), Jewhen Marusiak (Ukraina)