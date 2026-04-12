Kacper Tomasiak doczekał się wielkich premii. Był też mały żart Radosława Piesiewicza

Oficjalne zakończenie sezonu miało miejsce 29 marca w Planicy, gdzie wzruszająco pożegnano Kamila Stocha. Na słoweńskiej skoczni zabrakło jednak Kacpra Tomasiaka – najlepszego polskiego zawodnika tego sezonu. Decyzja o przedwczesnym zakończeniu startów przez 19-latka zapadła właśnie po niebezpiecznym upadku w Vikersund.

Młodzian powrócił na salony 11 kwietnia podczas gali PKOl. Podczas gali wszyscy polscy olimpijczycy, którzy zajęli miejsca w czołowej ósemce swoich konkurencji, otrzymali oficjalne nagrody finansowe od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i sponsorów. W tym gronie był również trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak, któremu wręczono czeki o łącznej wartości ponad miliona złotych.

Kacper Tomasiak odebrał nagrody za medale olimpijskie [Zdjęcia]

Nie zabrakło też zabawnego akcentu – na jednym z voucherów widniało nazwisko „Tomasik” zamiast „Tomasiak”. Było to celowe, humorystyczne nawiązanie do przejęzyczenia prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.

Sam zainteresowany, zapytany o emocje po zdobyciu pierwszego medalu olimpijskiego w Predazzo, powiedział: „Ja zazwyczaj myślę o tym, co muszę przypilnować w danym skoku, by go nie zepsuć. Czułem duże zmęczenie po tej adrenalinie, która opadła. Tak dużo o tym nie myślałem po skoku.”

