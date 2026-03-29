Kamil Stoch oddał ostatni skok w karierze! Wzruszające pożegnanie legendy

Kamil Stoch, legenda polskich skoków narciarskich, zakończył karierę w Planicy.

Ostatni skok oddał przy wsparciu żony i młodych adeptów skoków.

Koledzy z kadry pożegnali go w wyjątkowy sposób.

Do ostatniej próby, w której uzyskał 190 metrów, wystartowała go machając chorągiewką jego żona - Ewa Bilan-Stoch. Przy zejście z zeskoku szpaler dla mistrza utworzyli młodzi skoczkowi ze szkółki KS Eve-nement Zakopane, którą małżeństwo założyło w 2014 roku. Wzruszony Kamil Stoch po ostatnim skoku w karierze bił pokłony, żegnając się z kibicami. Potem Piotr Żyła i Dawid Kubacki podnieśli go i nosili na swoich barkach.

Na wielkiej scenie Pucharu Świata Kamil Stoch zadebiutował 17 stycznia 2004 w Zakopanem. W premierowych zawodach został sklasyfikowany na 49. pozycji. Pierwsze punkty wywalczył 11 lutego 2005 w Pragelato, gdzie uplasował się na siódmym miejscu, a pierwsze podium i zwycięstwo jednocześnie odnotował 23 stycznia 2011 na Wielkiej Krokwi.

Największe sukcesy „Rakiety z Zębu” - przydomek nawiązujący do miejsca zamieszkania przylgnął do niego, gdy jeden z serwismenów napisał go na nartach - to cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote indywidualnie, jakie wywalczył w igrzyskach w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018). Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Ponadto wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.

Dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018) za triumf w klasyfikacji końcowej PŚ, a jego kolekcję trofeów uzupełniają trzy zwycięstwa w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). W sumie odniósł 39 pucharowych zwycięstw, a na podium zawodów indywidualnych stanął 80-krotnie.

Kamil Stoch zajął 30. miejsce w ostatnim w karierze konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Planicy. Zwyciężył Norweg Marius Lindvik.

