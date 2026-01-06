Kamil Stoch otrzymał wyjątkowy prezent! Tak wyróżniono go po ostatnim skoku w TCS w karierze

Kamil Stoch przez lata był jedną z czołowych postaci w skokach narciarskich. Sięgał po złote medali igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata, wygrywał klasyfikację generalną Pucharu Świata i sięgał także po zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni, jednej z najbardziej prestiżowych imprez w tej dyscyplinie. Co więcej zapisał się w jej historii nie tylko samym zwycięstwem w TCS – zrobił to trzykrotnie, co udało się tylko trzem innym skoczkom (więcej zwycięstw mają tylko Weissflog (4) i Ahonen (5)), ale też jako jeden z nielicznych wygrał wszystkie cztery konkursy – dokonali tego też tylko Sven Hannawald i Ryoyu Kobayashi.

Nic dziwnego, że pożegnanie Kamila Stocha z Turniejem Czterech Skoczni było wyjątkowe nie tylko dla niego oraz dla polskich kibiców. Również organizatorzy tych prestiżowych zawodów postanowili wyróżnić polskiego zawodnika i po ostatnich zawodach w Bischofshofen wręczyli mu upominki w związku z tym, że oddał on tam dzisiaj ostatnie w skoki w swojej karierze w ramach TCS.

Poniżej galerią zdjęć z pożegnania Kamila Stocha:

Polski mistrz otrzymał od organizatorów proporczyki z każdego z miast organizatorów – Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Na dodatek otrzymał statuetkę orła na wzór Złotego Orła, który przyznawany jest za zwycięstwo w TCS, z dodatkowym podpisem „Danke Kamil” czyli „Dziękujemy Kamil”. – Siedząc na belce przed drugim skokiem nie miałem problemu, żeby skoncentrować się na swoim zadaniu, natomiast dotarło do mnie, że to jest ostatni skok, dotarł do mnie aplauz kibiców, głos spikera. Ale zrobiłem, co się dało. Uważam, że wszystkie skoki tutaj były na dobrym poziomie. Na tę chwilę, zrobiłem co mogłem – powiedział Stoch, cytowany przez portal skijumping.pl

