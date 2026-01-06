Dawid Kubacki rozpętał burzę w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Jest odpowiedź!

Dawid Kubacki awaryjnie wskoczył do polskiej kadry w trakcie Turnieju Czterech Skoczni.

Przed przyjazdem do Innsbrucka nie odbył treningu na skoczni w Zakopanem.

Dlaczego Wielka Krokiew nie była przygotowana? Zakopiański Centralny Ośrodek Sportu tłumaczy sytuację.

- Oprócz treningów na siłowni niestety skoczni się nie udało zaliczyć, bo nie zdążyli jej przygotować. Więc nie udało się skoczyć jeszcze w tym czasie. Dzisiaj oddałem w sumie pierwsze skoki w nowym roku - powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, w których zastąpił po nieudanych występach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen Piotra Żyłę. Jego słowa rozpętały prawdziwą burzę.

- Koniec listopada był tak mroźny, tak śnieżny, że można było wszystko zrobić. A co się stało? W grudniu odwołujemy mistrzostwa Polski w biegach w Zakopanem, bo oczywiście trasy nieprzygotowane do biegania. Orlen Cupy w Zakopanem odwołane, tego też nie udało się zrobić. A wszystkie komercyjne wyciągi wokół hulają w najlepsze, bo można je było przygotować - grzmiał w studiu Eurosportu Jakub Kot, były skoczek i aspirujący trener. Kilkadziesiąt godzin później pojawiła się oficjalna odpowiedź z Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Burza po słowach Kubackiego. COS Zakopane odpowiada

W poniedziałek, 5 stycznia, zakopiański COS wydał oświadczenie wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim. Później Bogusława Stępień, dyrektorka ośrodka, potwierdziła stanowisko na antenie Polskiego Radia.

- Aby taki trening mógł się odbyć i być przeprowadzony w odpowiednich warunkach, skocznia każdorazowo musi zostać odpowiednio przygotowana do użytkowania. Dlatego COS musi znać plan treningowy z wyprzedzeniem. W tym celu COS wraz z PZN wspólnie ustaliły w porozumieniu z 7 października 2025 roku, że taką rezerwację skoczni należy wykonywać na minimum 2 dni przed planowanym treningiem - przekazała dyrektorka COS w Zakopanem.

Wielka Krokiew była przygotowana do treningów w warunkach zimowych od 9 grudnia 2025 roku, a w dniach od 10 do 24 grudnia odbyły się wszystkie treningi zgłoszone przez PZN.

- Następnie skocznia po obfitych opadach śniegu w okolicach świąt wymagała drobnych korekt. Trening Dawida Kubackiego zaplanowany na 28 grudnia nie został zgłoszony do COS zgodnie z naszymi ustaleniami. W związku z tym pracownicy ośrodka nie mieli wiedzy na temat konieczności przygotowania obiektu do treningu na ten konkretny dzień - dodała Bogusława Stępień.

W wydanym oświadczeniu podkreślono, że nieporozumienie zostało już wyjaśnione z PZN, a dokument podpisali: Sławomir Luliński (dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu), Bogusława Stępień (dyrektor COS OPO Zakopane) i Adam Małysz (prezes PZN). 5 stycznia przekazano Wielką Krokiew Tatrzańskiemu Związkowi Narciarskiemu w związku z organizacją Pucharu Świata w skokach narciarskich w dniach 10-11 stycznia.