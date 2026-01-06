Dawid Kubacki rozpętał burzę w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Jest odpowiedź!

Kamil Heppen
2026-01-06 8:32

Dawid Kubacki jest jednym z polskich skoczków rywalizujących w 74. Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku wywołał spore zamieszanie, gdy zdradził, że nie mógł potrenować na skoczni w Zakopanem przed awaryjnym przyjazdem na TCS w miejsce Piotra Żyły. Eksperci i kibice byli w szoku, a teraz pojawiła się oficjalna odpowiedź z zakopiańskiego COS.

Dawid Kubacki

i

Autor: Super Express Dawid Kubacki
  • Dawid Kubacki awaryjnie wskoczył do polskiej kadry w trakcie Turnieju Czterech Skoczni.
  • Przed przyjazdem do Innsbrucka nie odbył treningu na skoczni w Zakopanem.
  • Dlaczego Wielka Krokiew nie była przygotowana? Zakopiański Centralny Ośrodek Sportu tłumaczy sytuację.

Oprócz treningów na siłowni niestety skoczni się nie udało zaliczyć, bo nie zdążyli jej przygotować. Więc nie udało się skoczyć jeszcze w tym czasie. Dzisiaj oddałem w sumie pierwsze skoki w nowym roku - powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, w których zastąpił po nieudanych występach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen Piotra Żyłę. Jego słowa rozpętały prawdziwą burzę.

Koniec listopada był tak mroźny, tak śnieżny, że można było wszystko zrobić. A co się stało? W grudniu odwołujemy mistrzostwa Polski w biegach w Zakopanem, bo oczywiście trasy nieprzygotowane do biegania. Orlen Cupy w Zakopanem odwołane, tego też nie udało się zrobić. A wszystkie komercyjne wyciągi wokół hulają w najlepsze, bo można je było przygotować - grzmiał w studiu Eurosportu Jakub Kot, były skoczek i aspirujący trener. Kilkadziesiąt godzin później pojawiła się oficjalna odpowiedź z Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Burza po słowach Kubackiego. COS Zakopane odpowiada

W poniedziałek, 5 stycznia, zakopiański COS wydał oświadczenie wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim. Później Bogusława Stępień, dyrektorka ośrodka, potwierdziła stanowisko na antenie Polskiego Radia.

- Aby taki trening mógł się odbyć i być przeprowadzony w odpowiednich warunkach, skocznia każdorazowo musi zostać odpowiednio przygotowana do użytkowania. Dlatego COS musi znać plan treningowy z wyprzedzeniem. W tym celu COS wraz z PZN wspólnie ustaliły w porozumieniu z 7 października 2025 roku, że taką rezerwację skoczni należy wykonywać na minimum 2 dni przed planowanym treningiem - przekazała dyrektorka COS w Zakopanem.

Wielka Krokiew była przygotowana do treningów w warunkach zimowych od 9 grudnia 2025 roku, a w dniach od 10 do 24 grudnia odbyły się wszystkie treningi zgłoszone przez PZN.

Następnie skocznia po obfitych opadach śniegu w okolicach świąt wymagała drobnych korekt. Trening Dawida Kubackiego zaplanowany na 28 grudnia nie został zgłoszony do COS zgodnie z naszymi ustaleniami. W związku z tym pracownicy ośrodka nie mieli wiedzy na temat konieczności przygotowania obiektu do treningu na ten konkretny dzień - dodała Bogusława Stępień.

W wydanym oświadczeniu podkreślono, że nieporozumienie zostało już wyjaśnione z PZN, a dokument podpisali: Sławomir Luliński (dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu), Bogusława Stępień (dyrektor COS OPO Zakopane) i Adam Małysz (prezes PZN). 5 stycznia przekazano Wielką Krokiew Tatrzańskiemu Związkowi Narciarskiemu w związku z organizacją Pucharu Świata w skokach narciarskich w dniach 10-11 stycznia.

