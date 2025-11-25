Kim jest Kacper Tomasiak? Utalentowany polski skoczek błyszczy formą w Pucharze Świata

Kacper Tomasiak błyszczy formą w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich

Kim jest utalentowany 18-latek, który może być przyszłością tej dyscypliny w naszym kraju?

Sprawdź, co wiadomo o Kacprze Tomasiaku, młodym polskim skoczku

Puchar Świata: Kacper Tomasiak błyszczy formą w tym sezonie!

Kacper Tomasiak będzie liderem polskiej kadry skoczków na lata? Taką mamy nadzieję. 18-latek zadebiutował w tym sezonie Pucharu Świata i od razu zaczął z wysokiego „c”. Kacper Tomasiak świetnie radził sobie w Lillehammer, a znakomicie idzie mu także w Falun. Debiutant w elitarnej grupie skoczków z pewnością może znaleźć się także w kadrze na igrzyska olimpijskie, jeśli tylko dalej będzie mu szło tak dobrze.

Dla wielu kibiców Kacper Tomasiak to wciąż nazwisko nieznane, choć zagorzali fani skoków narciarskich z pewnością słyszeli o nim nie raz i nie dwa! Tomasiak urodził się w 2007 roku i pierwsze sukcesy odnosił już w 2023 roku. Na mistrzostwach świata juniorów indywidualnie skończył tuż za podium, a drużynowo sięgnął po srebro.

Przyćmił Stocha, Kubackiego i resztę. 18-letni Kacper Tomasiak już błyszczy w LGP!

Siódme miejsce zajął także na igrzyskach olimpijskich młodzieży w 2024 roku. Prawdziwy wybuch formy nastąpił jednak tego lata. Skoczek wygrał Letni Puchar Kontynentalny i od razu trafił do pierwszej kadry. Trener Maciej Maciusiak nie pożałował tej decyzji. We wszystkich trzech dotychczasowych konkursach punktował w każdym z nich.

Brat Kacpra Tomasiaka też jest skoczkiem

Co ciekawe, młodszy brat Kacpra Tomasiaka także uprawia skoki narciarskie. Jest młodszy o dwa lata, ale bracia zawsze się wspierali i nigdy nie było między nimi złej zawiści.

- Między nami nie było nigdy niezdrowej rywalizacji. Dobrze się dogadujemy i nawzajem wspieramy w tym sporcie. Tata jest trenerem w szkole sportowej, więc od dziecka jestem związany ze skokami i ogólnie sportami zimowymi – mówił w rozmowie ze SkiJumping.pl.

Jak u wielu skoczków nowego pokolenia, jego pierwszym idolem miał być Adam Małysz, a kolejnym Dawid Kubacki.

Kacper Tomasiak świetnie zdał maturę

Kacper Tomasiak ma analityczny, ścisły umysł. W rozmowie ze SkiJumping.pl przyznał, że znakomicie zdał maturę. - Większość podstawowych egzaminów zdałem na poziomie powyżej 90%. Raczej nie miałem nigdy problemu z łączeniem szkoły ze sportem. Mam analityczny umysł, szczególnie w kontekście liczb – dodał.

Teraz wybiera się na studia na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. - To krok w nieznane, będzie trzeba się szybko zaadaptować – przyznawał przed startem roku akademickiego.