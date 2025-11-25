Wielkie problemy polskiego skoczka w Pucharze Świata. Za to groziła mu dyskwalifikacja

Jest lekki niedosyt po skokach polskich skoczków w Lillehammer

Za nami inauguracja Pucharu Świata, a już we wtorek kolejne konkursy – tym razem w Falun

Jak występy polskich skoczków ocenił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz?

Adam Małysz nie owija w bawełnę. Po konkursach Pucharu Świata w Lillehammer prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał, że w polskiej kadrze czuć lekki niedosyt, a największym problemem pozostaje „drugi skok” Kamila Stocha. W tle pojawił się także kuriozalny epizod — Zniszczoł skakał z dziurą w kombinezonie, ale uniknął dyskwalifikacji. Mimo wszystko Małysz zachowuje spokój i zapewnia, że forma Polaków powinna rosnąć wraz z sezonem.

– Brakuje cały czas Kamilowi dobrego drugiego skoku – podkreślił Małysz po zawodach w Lillehammer. Jak dodał, pierwsze konkursy wcale nie były złe, bo aż pięciu Polaków weszło do trzydziestki, ale oczekiwania wobec Stocha i Kubackiego są większe. – Pierwszy konkurs był całkiem przyzwoity. Oczywiście, chciałoby się, żeby Kamil był wyżej, ale to dopiero początek sezonu – zaznaczył.

Zniszczoł zgłosił problemy. Dzięki temu uniknął dyskwalifikacji

Podczas kontroli sprzętu okazało się, że Zniszczoł miał w kombinezonie dziurę na szwie. Według przepisów grozi za to dyskwalifikacja, ale zawodnik szybko zgłosił problem sędziemu i dostał zgodę na start. – Takie rzeczy rozpraszają, ale umówmy się — Olek nie jest teraz w takiej formie, żeby miało to aż tak duże znaczenie – tłumaczył Małysz.

Zdaniem prezesa rywale pokazali to, czego można było się spodziewać. Dobrą dyspozycję utrzymują Słoweńcy i Austriacy, a Japończycy świetne skoki z lata przenieśli na zimę. Małysz zwrócił też uwagę na Niemca Felixa Hoffmanna, który „od początku skacze naprawdę fajnie”. Wyjątki? – Wellinger i Geiger męczą się, nie są w dobrej dyspozycji – zauważył.

Puchar Świata: Kacper Tomasiak nadzieją naszej kadry?

Dużo optymizmu pojawiło się przy ocenie debiutanta. Kacper Tomasiak, który zajął 18. i 22. miejsce, według Małysza może być najciekawszym nazwiskiem początku zimy. – Zaczął regularnie skakać, jest blisko przebicia się do czołówki. Musi to potwierdzić – ocenił prezes PZN.

Jedynym Polakiem bez punktów pozostał Aleksander Zniszczoł. W pierwszym konkursie nie przeszedł kwalifikacji, w drugim odpadł po pierwszej serii… a całość odbyła się w otoczeniu kuriozalnej sytuacji.