Przed nami Puchar Świata w skokach narciarskich w Falun.

We wtorek 25 listopada odbędzie się konkurs indywidualny na skoczki normalnej.

Trwa już nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich! Za nami rywalizacja w Lillehammer, a już dzisiaj skoczkowie poskaczą w szwedzkim Falun. Lillehammer liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Ryoyu Kobayashi, a dwunaste miejsce zajmuje Kamil Stoch, który w Norwegii zajął 13. i 12. miejsca.

Trener Maciej Maciusiak rozpoczął pierwszą zimę w roli głównego trenera kadry A i selekcjonera reprezentacji Polski seniorów w skokach narciarskich. A sezon to szczególny, bo obejmuje zimowe igrzyska olimpijskie. W pierwszych konkursach PŚ 2025/26 wystartują: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła z kadry narodowej A oraz Kacper Tomasiak z kadry narodowej B, który w październiku wywalczył dodatkowe miejsce startowe dla naszej reprezentacji.

Skoki dzisiaj: PŚ w Falun, konkurs indywidualny

- Jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy treningowej i z zaangażowania zawodników. Nie trzeba było pilnować. Pokazali, że są profesjonalistami - podsumował przygotowania do sezonie trener Maciej Maciusiak w rozmowie z "Super Expressem". - Powstała współpraca wszystkich grup kadry. Nie ma żadnych podgrup. Wszyscy staramy się iść do przodu. Pełna jest współpraca z teamem Kamila Stocha. Wiele czasu treningowego spędzamy razem, a jego trener Michal Doleżal szyje kombinezony dla całej kadry - dodał Maciusiak.

O której skoki dzisiaj? We wtorek 25.11.2025 PŚ w Falun

Na wtorek 25 listopada 2025 zaplanowano kwalifikacje i konkurs indywidualny na skoczni normalnej. Początek kwalifikacji mężczyzn o godzinie 11. Pierwsza seria konkursu o godzinie 15.10. Transmisja TV na TTV, Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

Wtorek, 25.11.2025

9:00 Oficjalny trening HS95

11:00 Kwalifikacje HS95 Eurosport 1, HBO Max

15:10 Konkurs indywidualny HS95 TTV, Eurosport 1, HBO Max

Środa, 26.11.2025

9:00 Oficjalny trening HS132

11:00 Kwalifikacje HS132 Eurosport 1, HBO Max

15:10 Konkurs indywidualny HS132 TTV, Eurosport 1, HBO Max

