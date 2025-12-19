Koszmar polskiego skoczka w Engelbergu! Za to 18-letni Kacper Tomasiak w czołówce

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-12-19 17:09

Weekend Pucharu Świata w Engelbergu rozpoczął się od piątkowych treningów i kwalifikacji, ale w sobotnim konkursie nie wystartuje niestety komplet sześciu Polaków. Awansu nie wywalczył 51. Paweł Wąsek. Pozostali Biało-Czerwoni również nie zachwycali, aż na belce usiadł Kacper Tomasiak. 18-latek był w piątek najlepszym z Polaków i potwierdził to w kwalifikacjach, które ukończył na 10. miejscu. Wszystkie trzy piątkowe serie wygrał Niemiec Felix Hoffmann.

Paweł Wąsek

i

Autor: Alex Marcinkowski Paweł Wąsek

Kacper Tomasiak umacnia się w roli lidera reprezentacji Polski. Po nieco słabszym weekendzie w Klingenthal, od pierwszego skoku w Engelbergu kręci się w okolicach czołowej "10". W oficjalnych treningach był 7. i 13., a w kwalifikacjach zajął 10. miejsce po skoku na 130,5 m. Skorzystał ze słabszej próby Domena Prevca - zamykający kwalifikacje lider Pucharu Świata miał problemy w powietrzu i skoczył tylko 123 m, co dało mu 22. miejsce. Nawet po ewidentnie zepsutym skoku był lepszy od reszty Polaków.

Potwierdziły się sensacyjne wieści od Stefana Horngachera! Niemiecki gwiazdor wycofany z PŚ

PŚ w Engelbergu: Klęska Pawła Wąska

Poza 18-letnim Tomasiakiem trudno doszukiwać się pozytywów. Na 27. miejscu kwalifikacje zakończył Piotr Żyła (123,5 m), Dawid Kubacki był 37. (122,5 m), Kamil Stoch 38. (119,5 m), Maciej Kot 42. (116,5 m), a awansu do konkursu nie wywalczył 51. Paweł Wąsek (112,5 m). Do 50. Giovanniego Bresadoli zabrakło mu dokładnie punktu.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch

Bohaterem dnia bez wątpienia w Engelbergu był Niemiec Felix Hoffmann. Podopieczny Stefana Horngachera wygrał wszystkie rozegrane serie - w treningach dwukrotnie osiągnął rozmiar skoczni (140 i 140,5 m), a w kwalifikacjach wystarczył mu skok na 132 m. Drugi ze stratą 0,8 pkt był Austriak Jan Hoerl (132 m), a trzeci jego rodak Stefan Kraft (131,5 m).

Potwierdziły się sensacyjne wieści od Stefana Horngachera! Niemiecki gwiazdor wycofany z PŚ

PŚ w Engelbergu: Wyniki kwalifikacji (19.12.2025)

  • 1. Philipp Raimund - 166,7 pkt (132 m)
  • 2. Jan Hoerl - 165,9 pkt (132 m)
  • 3. Stefan Kraft - 159,7 pkt (131,5 m)

---------------

  • 10. Kacper Tomasiak - 154,3 pkt (130,5 m)
  • 27. Piotr Żyła - 138 pkt (123,5 m)
  • 37. Dawid Kubacki - 130 pkt (122,5 m)
  • 38. Kamil Stoch - 129,2 pkt (119,5 m)
  • 42. Maciej Kot - 127 pkt (116,5 m)
  • 51. Paweł Wąsek - 119 pkt (112,5 m)
Super Sport SE Google News
SKOKI NARCIARSKIE
ENGELBERG
PAWEŁ WĄSEK
PUCHAR ŚWIATA