Koszmar polskiego skoczka w Engelbergu! Za to 18-letni Kacper Tomasiak w czołówce

Kacper Tomasiak umacnia się w roli lidera reprezentacji Polski. Po nieco słabszym weekendzie w Klingenthal, od pierwszego skoku w Engelbergu kręci się w okolicach czołowej "10". W oficjalnych treningach był 7. i 13., a w kwalifikacjach zajął 10. miejsce po skoku na 130,5 m. Skorzystał ze słabszej próby Domena Prevca - zamykający kwalifikacje lider Pucharu Świata miał problemy w powietrzu i skoczył tylko 123 m, co dało mu 22. miejsce. Nawet po ewidentnie zepsutym skoku był lepszy od reszty Polaków.

Poza 18-letnim Tomasiakiem trudno doszukiwać się pozytywów. Na 27. miejscu kwalifikacje zakończył Piotr Żyła (123,5 m), Dawid Kubacki był 37. (122,5 m), Kamil Stoch 38. (119,5 m), Maciej Kot 42. (116,5 m), a awansu do konkursu nie wywalczył 51. Paweł Wąsek (112,5 m). Do 50. Giovanniego Bresadoli zabrakło mu dokładnie punktu.

Bohaterem dnia bez wątpienia w Engelbergu był Niemiec Felix Hoffmann. Podopieczny Stefana Horngachera wygrał wszystkie rozegrane serie - w treningach dwukrotnie osiągnął rozmiar skoczni (140 i 140,5 m), a w kwalifikacjach wystarczył mu skok na 132 m. Drugi ze stratą 0,8 pkt był Austriak Jan Hoerl (132 m), a trzeci jego rodak Stefan Kraft (131,5 m).

PŚ w Engelbergu: Wyniki kwalifikacji (19.12.2025)

1. Philipp Raimund - 166,7 pkt (132 m)

2. Jan Hoerl - 165,9 pkt (132 m)

3. Stefan Kraft - 159,7 pkt (131,5 m)

---------------